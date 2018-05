Suninen jahtaa kolmatta sijaa Portugalissa

Fordin Teemu Suninen pääsi hyvään vauhtiin Portugalin MM-rallissa lauantaina. Suninen on kisassa neljäntenä vain 4,7 sekuntia kolmantena olevasta Hyundain Dani Sordosta.

- Tämä on rallia, kun ajetaan ihan äärirajoilla. Sekunnit ovat tiukassa. Pitää vain keskittyä siihen, mitä itse voi tehdä. Ei pidä ajatella, miten muut ajaa, Suninen sanoi päivän päätteeksi.

Sunisen takana viidentenä vaanii Toyotan Esapekka Lappi, joka on 11,1 sekuntia Sunisesta jäljessä. Kisan päätöspäivänä on luvassa kovaa vääntöä.

Suomalaiskaksikon historia ulottuu yli vuosikymmenen taaksepäin, sillä vuonna 2007 Lappi toimi kartingissa nuoremman maanmiehensä mekaanikkona.

- Hän oli oikein hyvä mekaanikko. Esapekka oli silloin ajanut enemmän kartingia ja pystyi opettamaan minua. Nyt hänellä ei ole enää mitään opetettavaa minulle rallin puolella, Suninen velmuili.

Lappi on nauttinut taistelusta täysin palkein.

- Hyvää vääntöä on ollut Teemun kanssa. Se on ollut oikein todellista Mikki Hiiri -leikkiä. Välillä saadaan vähän kiinni, mutta seuraavalla pätkällä jäädään. On mukavaa taistella toisen suomalaisen kanssa, Lappi totesi.

- Teemu ja Dani tekevät edellä hyvää työtä. En vaan saa sekunteja puristettua.

Rallin johdossa ajaa Hyundai-kuski Thierry Neuville. Belgialainen johtaa kisaa liki 40 sekunnin erolla ennen Fordin Elfyn Evansia. Voitto nostaisi Neuvillen MM-sarjan kärkeen, sillä pahimmat uhkaajat Sebastien Ogier ja Ott Tänak keskeyttivät jo perjantaina. Ogier tosin jatkaa Ralli2-säännöllä ja metsästää lisäpisteitä Power Stage -erikoiskokeelta sunnuntaina.

- Minun pitää vain ajaa varmasti ja vältellä pahimpia paikkoja. Tämä päivä oli minulle erinomainen. Sain tehtyä lisää eroa. Vaikka MM-pisteet käyvät välillä mielessä, niin pitää vain keskittyä omaan ajamiseen, Neuville summasi.

Ralli päättyy huomenna. Jäljellä on vielä viisi erikoiskoetta..