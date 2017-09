Sunday Times: Paul Pogba saattaa olla kuukausia sivussa

Jalkapalloseura Manchester Unitedin ranskalaistähden Paul Pogban sairauslomasta saattaa tulla odotettua pidempi, kertoo Sunday Times. Lehden tietojen mukaan takareisivamma voi pitää Pogban sivussa jopa kolme kuukautta.

Pogba, 24, loukkaantui tiistaina Mestarien liigan ottelussa Baselia vastaan ja joutui jättämään kentän jo 18 minuutin pelin jälkeen.

Sunday Timesin lähde kertoi, että vamma on luultua pahempi ja ranskalainen on sivussa 6-12 viikkoa. Lähde arvioi vamman myös kielivän siitä, että Pogba ei ole noudattanut seuran harjoitusohjelmaa, vaan on treenannut liikaa.

Jos Pogban sairausloma venyy kolmeen kuukauteen, hän joutuu jättämään väliin viisi Mestarien liigan ottelua ja monia tärkeitä Valioliigan kärkipelejä.

ManU hankki Pogban viime vuonna Juventuksesta 105 miljoonalla eurolla.