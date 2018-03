Sprinttikuningas Bolt on tosissaan jalkapallohaaveensa kanssa – "Haluan todellakin yrittää päästä huipputasolle"

Yleisurheilulegenda Usain Bolt väittää kivenkovaan olevansa tosissaan tavoittelemassa uraa huippujalkapalloilijana. Pikamatkojen ME-mies ja valtavasti arvokisamenestystä juossut jamaikalainen harjoitteli torstaina ja perjantaina Saksan pääsarjan Borussia Dortmundin kanssa.

Tämän viikon treenailua voi nähdä mainostemppuna, sillä Dortmundilla ja Boltilla on yhteinen sponsori. Pikakiitäjä on kuitenkin vakavissaan uuden uransa kanssa, vaikka hänen iässään jalkapalloilijat ennemminkin jo asettelevat nappulakenkiä naulaan.

– Haluan todellakin yrittää päästä huipputasolle. Tavoitteeni on päästä huipputason seuraan ja pelata jossain maailman kovimmista sarjoista, 31-vuotias Bolt jutteli perjantaina.

Torstain harjoitukset olivat suljetut, mutta perjantaina noin 1 500 fania ja lähes 200 toimittajaa seurasi Boltin touhuja harjoituksissa. Bundesliigaseura Dortmund lähetti treenit suorana netissä, ja pelkästään Kiinassa lähetystä seurasi 1,2 miljoonaa katsojaa.

Vauhtia riittää, mutta kestävyyttä puuttuu

Boltin mukaan harjoitukset sujuivat häneltä suurin piirtein tyydyttävällä tasolla. Sprintteriuransa viime vuonna lopettanut mies kuitenkin myönsi, että jalkapallon vaativaa kestävyyttä häneltä uupuu.

– Kokonaisuutena sanoisin arvosanaksi seitsemän. Se oli hauskaa, (Dortmundin) jätkät olivat upeita, mutta voin sanoa, että olin keskenkuntoinen. Pidän pelaamisesta oikealla laidalla, mutta tällä hetkellä en ole kunnossa joten pyrin pysymään kärjessä (hyökkääjänä), Bolt selosti.

– Olen kuullut paljon paikallisista faneista, ja tämä oli todellakin kokemus (minulle).

Kuten odottaa saattaa, Boltin vauhti kentällä oli lievästi sanoen häikäisevää. Eniten mies ylpeili kuitenkin puskumaalistaan harjoituspelissä.

– Olen pitkä, joten (puskuja) olen harjoitellut vuosien mittaan, hikeä valunut Bolt myhäili.

Dortmundin valmentajalla Peter Stögerillä oli varsin realistinen näkemys Boltista jalkapalloilijana.

– Hän on lahjakas, mutta jos hän haluaa huipulle, vielä on vähän tekemistä. Hyppy yleisurheilusta jalkapalloon on iso.

– Hänellä oli hauskaa ja hän sai palautetta, ja sitä hän toivoikin. Hän ymmärtää peliä, mutta se mitä häneltä puuttuu, on joukkuepelaaminen ja liikkuminen.

Joka tapauksessa Bolt toivoo uutta kutsua Dortmundilta. Ja ehkä jopa sopimusta.

– Toivottavasti he toivottavat minut taas tervetulleeksi. Voin tulla paremmaksi ja saan sopimuksen - ei sitä koskaan tiedä.

Sitä ennen Bolt nähdään rakastamansa Manchester Unitedin kuuluisalla Old Trafford -stadionilla 10. kesäkuuta. Hyväntekeväisyysottelussa pelaa Boltin ohella muun muassa brittiläinen pop-tähti Robbie Williams, ja ottelulla kerätään rahaa YK:n lastenjärjestö Unicefille.