Sponsori vei valmentajan ja leirit – Rukajärvi lopetti arvojensa vastaisen yhteistyön

Kun lumilautailija Enni Rukajärvi voitti vuonna 2014 Sotshissa olympiahopeaa, hän kehui vuolaasti henkilökohtaista valmentajaansa.



Rukajärvi antoi kehityksestään ja tuloksestaan ison kiitoksen yhdysvaltalaiselle James Jacksonille. Jackson työskenteli Rukajärven sponsorin Red Bullin palkkalistoilla.



Viime vuoden lopussa Rukajärvi kertoi päättäneensä yhteistyönsä lumilautailussakin isolla rahalla mukana olevan energiajuomajättiläisen kanssa. Hän perusteli sponsorin jättämistä omilla arvoillaan.



Vaihtuiko arvojen takia samalla siis myös valmentaja?



– Oikeastaan Jackson otettiin pois jo aiemmin. Red Bull ei antanut hänen enää työskennellä eurooppalaisten laskijoiden kanssa. Meillä oli aiemmin myös heidän järjestämiä laskuleirejä, jotka nekin lopetettiin, Rukajärvi kertoi.



– Sekin totta kai vaikutti päätökseeni, että edut lähtivät pois.



”Juon mieluummin vettä”



Sponsorirahaa olisi kuitenkin tullut. Mitkä olivat ne arvot, joiden takia Rukajärvi hylkäsi ison yrityksen tuen?



– Sanotaan niin, että juon mieluummin vettä, lumilautailija vastasi hetken miettimisen jälkeen.



Rukajärven ja Red Bullin yhteistyö kesti kuusi vuotta. Hän kertoi jo alun perin miettineensä, onko yhteistyökumppani hänelle sopiva. Parikymppiselle lahjakkuudelle Red Bullin tarjoamat mahdollisuudet olivat kuitenkin ohittamattomat.



– Ei siinä iässä oikein osaa vielä ajatella, mikä on oma juttu ja mikä ei.



Rukajärven mukaan Red Bull ymmärsi hänen ratkaisunsa, mutta oli siitä myös harmissaan.



Raha tuo tunnetusti valtaa. Onko vaarana, että Red Bullin hylkääminen sulkee suomalaiselta ovia esimerkiksi tiettyihin kutsukilpailuihin?



– Mahdollisesti, mutta en minä usko, että se niin paljon vaikuttaa.



Ei vaikuta menestykseen



Rukajärvi muistuttaa, että Red Bull oli hänen viikonloppuna voittamansa Air&Style-kutsukilpailunkin pääsponsori.



Isona tekijänä yritys saattaa helpottaa joidenkin suojattiensa pääsyä tiettyihin kisoihin, mutta Rukajärvi on sen tason menestyjä, että ovet eivät mene kiinni, vaikka hän kulkisikin omia polkujaan.



– Enkä minä enää siitä välitä, tuleeko kutsuja vai ei. Minä haluan vain laskea ja tehdä omaa juttuani.



Olympialaiset alkavat tasan vuoden kuluttua Etelä-Koreassa. Vaikka Jackson ei enää taustalla olekaan, Rukajärvi ei usko sen vaikuttavan hänen menestysmahdollisuuksiinsa. Kuluva kausi antaa uskolle vahvistusta, sillä Rukajärvi on edennyt lähes voitosta voittoon.



– Maajoukkueen päävalmentaja Antti Koskinen on hyvä tyyppi. Hän on hyvä tukihenkilö, joka pystyy tiukassa paikassa rauhoittamaan tilanteen.



– En välttämättä edes tarvitse henkilökohtaista valmentajaa sanomaan joka päivä, mitä pitäisi tehdä. Me puskemme muiden laskijoiden kanssa toisiamme eteenpäin.