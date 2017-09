Sotkamon Jymy sivusi Pallo-Tovereiden ennätystä peräkkäismitalien määrässä

Miesten Superpesiksessä hopeaa lauantaina saavuttanut Sotkamon Jymy sivusi Helsingin Pallo-Tovereiden ennätystä peräkkäismitalien määrässä, kertoo Pesäpalloliitto. Hopea oli Jymylle 18. peräkkäinen SM-mitali.

Pallo-Toverit voitti naisten SM-sarjassa 18 mitalia putkeen vuosina 1950-1967.

Tämän kauden mitali oli Jymylle seurahistorian 27:s. Näistä kultaisia on peräti 18. Jymy on ollut mitalikannassa koko 2000-luvun. Kaudesta 1990 lähtien seura on jäänyt ilman mitalia vain vuosina 1998 ja 1999.

Pelaajakohtaisessa mitalitilastossa kärkipaikkaa pitää Jymyn Jani Komulainen, jolla on palkintokaapissa 12 kultaa, neljä hopeaa ja kaksi pronssia. Myös Jymyn RoopeKorhosella (11-5-2) ja Toni Kohosella (10-7-1) on kasassa 18 SM-mitalia.

