KalPan päävalmentaja Sami Kapanen myöntää KalPan olevan pienessä kriisissä jääkiekon Liigassa. Kuopiolaisjoukkue hävisi keskiviikkoiltana HIFK:lle vieraskaukalossa maalein 1-5 (1-1, 0-2, 0-2) ja on sarjassa viimeistä edellisenä.

Kapanen on myös KalPan pääomistaja, mutta työpaikka päävalmentajana ei ole välttämättä turvattu.

- Kyllä se varmaan on asia, josta keskustellaan, että mihin suuntaan ollaan menossa. Meillä on tuloksellinen kriisi. Maajoukkuetauko tulee hyvään väliin. Silloin katsellaan hallituksen kanssa, minkälainen tilanne on ja saadaanko homma oikaistua, Kapanen sanoi.

HIFK otti neljännen peräkkäisen kotivoittonsa ja nousi sarjassa kymmenenneksi. HIFK:n tehomies oli pisteet 1+2 summannut Vili Sopanen, joka iski kauden ensimmäisen liigamaalinsa. Pelicans-kausilta tuttu joukkuetoveri Juhani Tyrväinen iski pisteet 1+1.

- Tyrväisen kanssa tiedämme, että pystymme painamaan peliä vastustajan päätyyn ja aiemmissa otteluissa on ollut tolppia ja ylärimoja. Ensimmäinen maali on aina vaikein saada, Sopanen summasi.