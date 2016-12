Skinisuksilla välttyy voitelun vaikeudelta

Jos suksien voitelu ei ole vahvin laji, tarjolla on muutama vaihtoehto talven laduille. Ensimmäisiä skintec- eli perinteisen tyylin pitokarvasuksia nähtiin 1980-luvulla. Nyt ne tekevät uutta tulemista.



Skinisuksi on helppo voidella ja huoltaa.



– Jos osaa voidella luistopinnat, karvapohjasuksi on hyvä vaihtoehto. Pitoa ei tarvita, koska karva hoitaa sen puolen, kertoo Karhun, Yokon ja Järvisen kotimaan myynnistä vastaava Jaakko Sylvin.



Kuluneen liimapohjaisen karvan voi uusia joko itse tai urheiluliikkeessä.





Optigrip-pinnoitteella varustettuja perinteisen tyylin suksia on valmistettu jo kahdeksan vuotta, mutta nyt suksi on valmis Suomen vaihtelevaan talvisäähän.



Pinnoite on huomattavasti liukkaampi kuin aikaisempien versioiden ja suksi luistaa –20 asteen pakkasessa. Optigrip-suksia pitää huoltaa, mutta ei voidella.



Kolme asiaa pitää kuitenkin muistaa, jos haluaa seuravana päivänä ladulle.



– Sukset viedään hiihdon jälkeen sisään kuivumaan ja suksen pohjat puhdistetaan voiteenpoistoaineella. Ennen seuraavaa hiihtoa sukset viedään ulos jäähtymään 5–10 minuutiksi ja ei kun ladulle, kertoo Sylvin.





Talven laduilla nähdään myös aikaisempaa lyhyempiä ja kevyempiä luistelusuksia. Esimerkiksi Karhun Skating Mini on 20 prosenttia kevyempi kuin normaali kilpasuksi. Myös pituudesta on pois parikymmentä senttiä.



Suksen hallinta on helppoa, koska 166 senttimetriä pitkä Skating Mini tehdään samaan runkoon kuin 188 senttimetriä pitkä vastaava kilpasuksi.



– Suksea pystyy liu’uttamaan pohjalla, ei tarvitse kääntää kantille. Miniä on helpompi hallita laskussa ja ylämäessä kuin pidempää luistelusuksea, kertoo Sylvin.

Juttu on julkaistu Talvi-Kalevassa 16.11.2016.