Silmänsä satuttanut AC Milanin puolustaja huilaa loppukauden

AC Milanin puolustaja Ignazio Abate joutuu peleistä loppukaudeksi sivuun, koska hän toipuu silmäleikkauksesta. Abate loukkasi vasemman silmänsä viime kuussa Sassuoloa vastaan pelatussa Italian jalkapalloliigan ottelussa.

Milanin mukaan Abaten on määrä palata harjoituksiin kesällä. Abaten kauden päättyminen on kolaus milanolaisjoukkueelle, joka on Italian Serie A:ssa vasta seitsemäntenä. Joukkueen ero kolmantena olevaan Napoliin on kymmenen ja viidentenä majailevaan Interiin kaksi pistettä.

Kolmossija veisi Vincenzo Montellan valmentaman miehistön ensi kaudeksi Mestarien liigaan ja vitossija Eurooppa-liigaan.

Abate on pelannut urallaan 22 ottelua Italian miesten maajoukkueessa. Hän oli mukana EM-kisoissa vuonna 2012 ja MM-turnauksessa kaksi vuotta myöhemmin.