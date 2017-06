Siim Liivik KooKoon paitaan

Hyökkääjä Siim Liivik siirtyy jääkiekon liigaseura KooKoon riveihin. KooKoo tiedottaa, että Liivikin sopimus on yksivuotinen.

Liivik kiekkoili viime kaudella Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä Örebron joukkueessa. Hän pelasi 21 SHL-ottelua tehopistein 2+6 ennen kauden päättymistä loukkaantumiseen.

- Liivikillä on kokemusta voittavien joukkueiden tinkimättömästä arjesta. Hänellä on nyt takanaan vaikeampi jakso kiekkoilijana, mutta "Simo" on erittäin nälkäinen palaamaan Liigaan ja suureen ruutuun, sanoi KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen tiedotteessa.

Liivik, 29, on pelannut urallaan yli 400 ottelua kotimaan liigassa. Hän on voittanut Suomen mestaruuden.