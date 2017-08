Shefki Kuqi sai potkut Interistä - erotti apuvalmentajansa omin päin

Jalkapalloliigan Inter erotti torstaina päävalmentajansa Shefki Kuqin. Valmennusvastuu siirtyi apuvalmentajana aiemmin toimineelle italialaiselle Fabrizio Piccaretalle.

Interin puheenjohtajan Stefan Håkansin mukaan Kuqin keskusteluvälit Piccaretan ja toisen apuvalmentajan John Allenin kanssa olivat olleet huonot jo jonkin aikaa.

Torstaiaamuna Håkans sai tietää Ilta-Sanomien uutisesta, että Kuqi, 40, olisi erottanut apuvalmentajansa omatoimisesti.

- Oli hieman erikoinen tilanne lukea asiasta. Näin ei toimita missään organisaatiossa, että kollegoita erotetaan tai kielletään tekemästä työtä vain siksi, että on erimielisyyksiä. Ei siinä oikein valinnanvapautta ollut, jos on vastuullinen työnantaja, Håkans kommentoi Kuqin potkuja puhelimitse STT:lle.

Håkansin mukaan Kuqin ja valmennustiimin palaveri keskiviikkoiltana oli ollut täynnä erimielisyyksiä.

- Sanoin heille, että nukkukaa yön yli ja tavatkaa aamulla. Shefki oli aamulla sanonut, ettei tee näiden kavereiden kanssa työtä, ja ettei heillä ole työpaikalle enää asiaa.

STT ei tavoittanut Kuqia kommentoimaan asiaa.

"Tunnetusti tunneihminen"

Kuqin valmennusura on ollut täynnä kohuja. Interiin ex-maajoukkuepelaaja loikkasi kesken viime kauden PK-35 Vantaasta, jossa hän ajautui niin ikään riitoihin. Kuqin viimeiseksi otteluksi Interissä jäi lauantain vierastappio PS Kemille.

- Meillä oli vielä tiistaina hyvät palaverit Shefkin kanssa. Hän oli tietysti pettynyt Kemin-reissuun. Halusin luoda uskoa ja luulin, että juttelu auttaa. Shefki on tunnetusti tunneihminen, mutta en ymmärtänyt, että tämä huono tuuli kohdistuu kollegoihin, Håkans sanoi.

Interin päävalmentajaksi astuvan Piccaretan, 51, sopimus kattaa loppukauden. Muu valmennustiimi jatkaa normaalisti tehtävissään.

Inter on jalkapalloliigassa sijalla kahdeksan. Joukkue on pelannut heikosti etenkin kotikentällään, jossa se on voittanut yhdeksästä pelaamastaan ottelusta ainoastaan kaksi. Inter kohtaa perjantaina kotonaan HIFK:n.

