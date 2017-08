Sharapova palaa grand slameihin US Openissa

Venäjän Maria Sharapova palaa tenniksen grand slam -turnauksiin elo-syyskuun US Openissa. Turnausjärjestäjät kertoivat tiistaina antaneensa villin kortin Sharapovalle, joka ei dopingpannansa jälkeen päässyt Ranskan avoimiin eikä Wimbledoniin.

Viisi grand slam -turnausta urallaan voittanut Sharapova sai viime vuoden alussa 15 kuukauden kilpailukiellon meldoniumin käytöstä. Hän palasi pelikentille huhtikuussa ja on sen jälkeen päässyt villillä kortilla WTA-turnauksiin. Ranskan avoimiin hän ei paikkaa saanut, ja Wimbledon jäi väliin jalkavamman takia.

- Hän on kärsinyt kilpailukieltonsa. Kuten aiemminkin, villi kortti myönnetään US Openin aiemmalle voittajalle, joka sellaisen tarvitsee päästäkseen turnaukseen, kertoivat US Openin järjestäjät.