Serie A -seuran kippari kärähti samasta aineesta kuin Johaug

Jalkapallon Italian pääsarjaan Serie A:han täksi kaudeksi nousseen Beneventon kapteeni Fabio Lucioni on antanut positiivisen dopingnäytteen, kertoi Italian antidopingtoimisto Nado perjantaina. Lucionia, 29, uhkaa neljän vuoden kilpailukielto.

Lucioni antoi klostebolia sisältäneen näytteen 10. syyskuuta pelatun Torino-ottelun jälkeen. Aine on sama, josta norjalainen huippuhiihtäjä Therese Johaug kärähti.

Lucioni on edustanut Beneventoa vuodesta 2014 lähtien. Kipparinsa menettäneen seuran alkukausi pääsarjassa on ollut murheellinen, sillä se on hävinnyt kaikki viisi otteluaan. Maaliero on synkeä 1-14.