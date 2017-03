Sebastian Aho sai 40 pistettä kasaan

Sebastian Aho saavutti 40 tehopisteen rajan jääkiekon NHL:ssä lauantaina. Tulokashyökkääjä Aho syötti maalin, kun hänen seuransa Carolina Hurricanes kaatoi kotikaukalossaan Nashvillen 4-2.

Aho on nyt nakuttanut 40 pistettä 69 ottelussa. Hän on saanut hilattua plusmiinussaldonsakin plussan puolelle eli lukemaan +3.

Nashvillen maalivahtina oli lauantaina Juuse Saros, joka pysäytti 33 laukausta.

Saros joutui taipumaan tappioon, mutta suomalaismaalivahdeista Antti Raanta ja Joonas Korpisalo torjuivat joukkueilleen voitot.

Toipilaana olevaa New York Rangersin ykkösmaalivahtia Henrik Lundqvistia tuuraava Raanta pysäytti 25 laukausta, kun Rangers päihitti vieraskaukalossa Minnesota Wildin 3-2.

- Yritän vain keskittyä aina seuraavaan laukaukseen. Ei kannata mennä asioiden edelle. Jos keskittyminen pettää, nämä joukkueet kyllä osaavat käyttää sen hyväkseen. Tämä oli meiltä hyvä peli, koko joukkue pelasi edessäni hienosti, Raanta tunnelmoi NHL:n nettisivujen mukaan.

Tappio oli Minnesotalle jo neljäs peräjälkeen.

Oshie mätti hattutempun

Korpisalo torjui 20 laukausta, kun hänen seuransa Columbus Blue Jackets kukisti vierasjäällä New York Islandersin jatkoajan jälkeen 3-2. Korpisalo oli pelannut viimeksi helmikuun lopulla.

- Minusta Korpisalo pelasi hienosti. Hän teki tärkeitä torjuntoja ratkaisuhetkillä, kehui Columbuksen Josh Anderson joukkuetoveriaan.

Washington Capitals varmisti ensimmäisenä joukkueena tällä kaudella paikkansa pudotuspeleihin. Tämä varmistui, kun Washington nujersi vieraskaukalossa Tampa Bayn 5-3.

T.J. Oshie mätti Tampaa vastaan kolme maalia eli hattutempun.

- Olen tehnyt kovasti töitä, mutta kuten näitte nytkin, suuri osa kunniasta kuuluu joukkuetovereilleni. Meillä on loistava joukkue, ja minulla on ollut onnea, että olen päässyt päättämään hyökkäyksiämme maaleihin. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että olemme saaneet pelimme rullamaan halutusti, Oshie selvitti.

