Seabiscuit kutsuttiin Finlandia-ajoon

Vermossa Toto76-ravien päälähtö Helsinki-ajo oli alusta saakka Seabiscuitin hallitsemaa. Se tykitti heti kärkipaikalle ja johti tyylikkäästi mailin matkan jokaista metriä. Tasaista vauhtia edenneen kilpailun päätteeksi se maalisuoralla venytti vielä hieman kaulaa kanssakilpailijoihinsa.

Voittajaesittelyssä omistajakimpan puolesta haastatteluun vastasi osaomistaja, pitkän linjan hevosmies Riku Niittynen.

- Hieno hevonen, kyllä tämä taitaa pikkuisen tavallista parempi olla, Niittynen myönsi iloisena.

- Se tästä tekee mielenkiintoisen, että on terveempi kuin moneen vuoteen. Vaikka se on jo kymmenvuotias, sillä ei näytä olevan mitään kolotuksia ja on erittäin notkea tällä hetkellä. Vesi kielellä odotamme tulevaa.

Ruunan valmentaja Ivar Holmlund oli samaa mieltä.

- Hevonen oli tosi hyvä. Myös lähtöpaikka merkitsee nykypäivänä paljon, joten sen myötä odottelin hyvää tulosta. Hevonen oli pitkään tauolla, ja sinä aikana hoidettiin kaviot kuntoon. Nyt se menee parempaan suuntaan koko ajan.

Seabiscuitilla on nimissään muun muassa Suomen mestaruus vuodelta 2015 sekä ikäluokkakilpailu Derbyn voitto 2011. Taustavoimille ojennettiin palkinnonjaossa kutsu arvostettuun suurkilpailuun Finlandia-ajoon, joka juostaan toukokuun 7.

- Kiitos, kyllä tulemme! kuului vastaus.

Tähen Toivomus vahvana

Toto76:n ensimmäisessä kohteessa nähtiin hurjia, kun Ekin Toive rynnisti ensimmäisen puolikkaan aikaan 16,5. Sen jälkeen vauhti rauhoittui huomattavasti, ja suosikki Tähen Toivomus nousi johtaneen rinnalle. Maalisuoralla ruuna ampaisi loppukiriin ja voitti selvällä erolla Ekin Toiveeseen. Muut jäivät kärkikaksikon vauhdista kauas.

Osaomistaja ja valmentaja Pauli Raivio seurasi lähdön silmä kovana.

- Vähän alkoi rata ja sen liukkaus jännittää, kun hevonen juoksi ilman kenkiä. Ja noin kova avaus, mutta hieno fiilis on nyt!

Vermon Toto76-kierroksen muita voittajia olivat T.Rex, Köppinen, Pauhis, Nitro Diablo sekä Finally Famous.