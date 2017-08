Sauli Väisänen elää Italiassa unelmaansa

Toppari Sauli Väisänen on yksi seuratuimmista suomalaispelaajista, kun Huuhkajat kohtaa lauantaina Islannin jalkapallon MM-karsintaottelussa Tampereella. Väisänen on aloittanut ryminällä uudessa seurassaan Italian Serie A:n SPALissa.

- Olen päässyt elämään unelmaani ja pelaamaan isoon liigaan. Italia on aina ollut lempisarjojani, koska siellä pelataan taktisesti niin hyvää futista. Hemmetin hyvältä on maistunut, Väisänen kertoi keskiviikkona Helsingissä.

Väisänen, 23, on uurastanut täydet minuutit molemmissa sarjaotteluissa. Ensimmäistä kertaa 49 vuoteen Serie A:ssa pelaava SPAL saalisti avauskierroksella pisteen Lazion vieraana, ja viime sunnuntaina se voitti kotikentällään Udinesen viime hetken maalilla 3-2.

- Joukkueiden taktinen valmius ja tiiviys puolustussuuntaan ovat todella suuria eroja Ruotsiin nähden, tukholmalaisesta AIK:sta Italiaan siirtynyt Väisänen totesi.

Väisänen tarjoili sunnuntaina kotikannattajille jännitystä, sillä Udinesen 2-2-maali syntyi hänen aiheuttamastaan rangaistuspotkusta. Väisänen ei täysin yhtynyt tuomarin näkemykseen.

- Jalat osuivat yhteen hyökkääjän kanssa. En mene sääntökirjoihin, koska en ole tuomari, mutta olisi sen voinut ehkä jättää viheltämättäkin, Väisänen mietti.

Tukena ruotsalainen joukkuekaveri

SPALin kotikaupunki on Pohjois-Italiassa sijaitseva 130 000 asukkaan Ferrara. Joukkue koostuu pääosin italialaisista pelaajista. Väisänen kertoo viettäneensä paljon aikaa samoihin aikoihin seuraan saapuneen ruotsalaisen Pa Konaten kanssa.

- Puhumme ruotsia keskenämme. Liikumme oikeastaan päivittäin yhdessä ja tuemme toisiamme tässä alkuvaiheessa.

Väisänen teki maajoukkuedebyyttinsä viime syksynä juuri Islantia vastaan. Reykjavikissa pelattu ottelu päättyi Suomen kannalta surullisenkuuluisaan viime hetken tappioon.

- Ei sitä enää kauhulla muistele. Enemmän siitä hakee revanssifiilistä. Samaan peliin osui sekä yksi elämän hienoimmista että kauheimmista hetkistä, Väisänen muisteli.