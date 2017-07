San Josen seuralegenda vaihtaa Toronton paitaan

Peräti 19 kautta San Jose Sharksissa pelannut tehohyökkääjä Patrick Marleau siirtyy Toronto Maple Leafsiin jääkiekon NHL:ssä. Seura tiedotti asiasta verkkosivuillaan.

Sopimus on kolmivuotinen. Toronto maksaa 37-vuotiaalle Marleaulle noin 6,25 miljoonaa dollaria vuodessa.

- Tämän päätöksen teko kesti kauan, mutta nyt se on tehty ja olen iloinen. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan, Marleau sanoi.

Marleau on pelannut koko tähänastisen NHL-uransa San Josessa. Kaudesta 1997-98 lähtien hän on pelannut huikeat 1 493 runkosarjaottelua, joissa on kertynyt 1 082 tehopistettä. Marleau on kaikkien aikojen tehokkain Sharks-pelaaja.

Maajoukkuetasolla Marleau on voittanut Kanadan paidassa kerran World Cupin, kerran MM-kultaa ja kaksi kertaa olympiakultaa.

