San Antonio murskasi Clevelandin

San Antonio heikensi Clevelandin mahdollisuuksia NBA-koripalloliigan itälohkon runkosarjavoittoon, kun se musersi puolustavat mestarit luvuin 103-74 maanantai-iltana.

Cleveland on hävinnyt maaliskuun 15 pelistään yhdeksän, ja joukkue on nyt itälohkossa kakkosena. Ohi nousi Boston, jolla on 48 voittoa ja 26 tappiota. Clevelandilla voittoja on 47 ja tappioita 26.

Clevelandia säikäytti myös supertähti LeBron Jamesin saama isku lapaluuhun. James ei enää pelannut vamman jälkeen, mutta pelin jälkeen hän rauhoitteli fanejaan ilmoittamalla olevansa kunnossa.

Oklahoma Cityn Russell Westbrook jatkoi hurjaa tilastotahtiaan, kun Thunder voitti Dallasin 92-91. Voittokorin loppuhetkillä upottanut Westbrook kirjasi kauden 37. triplatuplansa koottuaan 37 pistettä, 13 levypalloa ja 10 syöttöä.