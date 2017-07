Samuel Purola tapaa kiihtyä syyskesän kisoihin - "Odotan loppukautta mielenkiinnolla"

Pikajuoksija Samuel Purolan alkukausi on ainutlaatuinen täysosuma. Hän on parantanut jokaisessa kilpailussaan Suomen ennätystä tai saanut niistä palkinnoksi EM-mitalin.

Oulun Pyrinnön Purola palasi maanantaina Italian Grossetosta Suomeen, ja kaulassa killui 19-vuotiaiden EM-kisojen hopealätkä 100 metriltä ja pronssi 200 metriltä.

- Odotan loppukautta mielenkiinnolla, Purola kertoi Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

- Alkukausi on ollut aika täydellinen, mutta olen yleensä parantanut loppukaudesta.

Toukokuussa 17 vuotta täyttänyt Purola kohensi heinäkuun alkuun mennessä 100 metrin ennätyksensä 19-vuotiaiden SE-aikaan 10,31 ja 200 metrin ennätyksensä 17-vuotiaiden SE-aikaan 20,84.

Nuorten EM-kisoissa hän juoksi molemmilta matkoilta mitalit, mutta ajat olivat vastatuulessa alkukauden heikoimmat.

- Juoksuista jäi ehdottomasti tunne, että kunto on parantunut entisestään. Jalat olivat vetreinä, ja täyden vauhdin juoksu sujui paremmin kuin koskaan, Purola kertoi.

Kaksi vuotta aikaa

Rauhallisen oloinen Purola juhli EM-mitaleitaan yllättävän riehakkaasti. Hän sai suurimman mielihyvän siitä, että hän onnistui tällä kertaa hyvin kilpailussa toisia juoksijoita eikä vain aikaa vastaan.

- Ensinnäkin näin hyvä menestys tuli yllätyksenä. Onnistuin kaiken lisäksi nappaamaan mitalit kovassa kilpailutilanteessa. Oli niin tasaista, että kuka tahansa olisi voinut ottaa nämä mitalit, Purola totesi.

Purola on korostanut toistuvasti, että hänen tavoitteensa ovat aikuisten kisoissa eli omien mahdollisuuksien maksimoinnissa. On silti selvää, että hänellä on erinomaiset edellytykset menestyä yhä paremmin nuorten kisoissa, koska hän kilpailee 19-vuotiaiden sarjassa vielä kahden vuoden kuluttua.

- Kahden vuoden päästä minulla on mahdollisuus kirkastaa näitä mitaleita. Minulla on tosi hyvät mahdollisuudet jopa mestaruuksiin, jos kehitykseni jatkuu, Purola totesi.

Kärkiäijät mittariin

Loppukaudesta Purola osallistuu nuorten SM-kisoihin ja Ruotsi-otteluun. Lisäksi yleisurheiluyleisö odottaa kiihkeästi Purolan ja molempien pikamatkojen Suomen mestarin Samuli Samuelssonin keskinäistä kilpailua.

Seuraavaksi Purola keskittyy kuitenkin lepäilyyn. EM-kisojen urakka 100 ja 200 metrillä sekä pikaviestissä väsytti nuoren miehen.

- Aika rankkaa oli. Viestipäivänä olin jo ihan puhki. Tuntui, etten jaksa osuutta loppuun, Purola kertoi.

- Veikkaan, että palautumiseen menee viikko tai kaksikin. Eli ainakin viikon otan nyt aika rennolla meiningillä.

Samuelsson sai Kalevan kisoissa haasteen juosta Purolaa vastaan 20. elokuuta Oulun Tähtikisoissa. Kaksikko kannustaa toisiaan parempaan vauhtiin, mutta Samuelssonin kohtaaminen sopisi Purolalle.

- Jos Samuli tulee Ouluun, siellä äijät sitten mitataan, Purola totesi hymyillen.