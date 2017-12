Sampo Volleylle jo neljäs peräkkäinen 3-0-voitto

Sampo Volleyn pelaajat kuulivat juuri ennen joulua joukkueen yhdistyvän kuopiolaisen Leka Volleyn kanssa ensi kaudeksi. Uutisessa kerrottiin myös molempien joukkueiden ensi kauden sopimusten jatkuvan.

Ainakaan ensimmäisessä ottelussa uutisen jälkeen mitään häiriötä keskittymisessä ei näkynyt. Sampo Volley otti keskiviikkona neljännen peräkkäisen 3-0-voiton lentopalloliigassa, tällä kertaa kaatui tamperelainen Rantaperkiön Isku. Tappio oli Iskulle neljäs peräkkäin.

- Koko loppukausi pelataan seuran logolle, haluamme jättää Sampo Volleystä hyvän kuvan ihmisten mieliin, vakuutti päävalmentaja Timo Tolvanen.

Tolvasella on sopimus ensi kaudesta, pelaajista näin on Petteri Penttisellä ja Andrus Raadikilla. Sopimus on myös Lekan päävalmentajalla Jukka Tuovisella sekä kolmella heidän pelaajallaan.

- Mietitään myöhemmin näitä asioita. Tästä pelistä voi sanoa, että oli kauden ehjin. Tällaista hyökkäyspeliä en muista nähneeni urani aikana, Tolvanen sanoi.

Raadik teki 17 pistettä ilman ainuttakaan virhettä. Eetu Häyrinen tuki 13 pisteellä. Hyökkäysten onnistumisprosentti oli huikea 69.