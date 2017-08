Salibandyn ennätysmies Mikael Järvi lopettaa uransa - siirtyy heti penkin taakse

Suomalaisen salibandyn legendoihin lukeutuva Mikael Järvi lopettaa pelaajauransa. Järvi aloittaa ensi kaudella helsinkiläisen miesten liigajoukkue EräViikinkien valmennusryhmässä, kertoo seura nettisivuillaan.

Järven urallaan edustamiin seuroihin kuuluvat VFT, HIFK, Viikingit, SSV ja viimeksi viime kaudella LASB.

Järvi on Salibandyliigan ennätysmies monessa eri kategoriassa. Hän on voittanut eniten Suomen mestaruuksia (10) ja eniten SM-mitaleja (17). Lisäksi hyökkääjä on pelannut eniten pääsarjakausia (21) ja eniten otteluita liigan runkosarjassa (516).

Runkosarjan ottelut ja pudotuspelit yhteenlaskettuna Järvi on iskenyt liigassa ennätykselliset 998 (503+495) tehopistettä.

Järvi on ollut voittamassa Suomen paidassa MM-kultaa vuosina 2008 ja 2010.

