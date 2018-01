Salibandy on koko Niemelän perheen elämäntapa – isä on OLS:n luottohyökkääjä ja lapset kulkevat mukana harjoituksissa

Käsillä on taas Aatos Niemelän, 5, huippuhetki. Tarhapäivä on takana, varusteet pakattu ja matka vie isän ja pikkusisko Elman, 2, kanssa kotoa kohti Värtön liikuntahallia.

Lasten isä, Petri Niemelä, on OLS:n miesten salibandyjoukkueen luottohyökkääjä ja 31-vuotias ikäpresidentti.

Kun Niemelän nuorimmat, alle parikymppiset joukkuekaverit puhuvat pukukopissa läksyistään tai kokeistaan, pyörittelee konkari mielessään erilaisia arjen askareita.

Ajankäytön haaste on massiivinen, kun samaan yhtälöön sovitetaan vaativa työ rakennusinsinöörinä, rooli isänä ja aviomiehenä sekä ammattimainen amatööriurheilu yhtenä OLS:n nuoren joukkueen pelillisistä johtajista.

– Tästä ei tulisi mitään, jos minulla ei olisi perheen tukea. Mutta vaimo on kannustanut pelaamaan, ja Aatokselle harjoitukset ovat jo niin tärkeitä, että itku tulee, jos hän ei pääse mukaan, Niemelä painottaa.

Viikossa yksi perhepäivä

Hyvällä syyllä voi sanoa, että salibandy on elämäntapa koko Niemelän perheelle. Aatos ja Elma ovat usein isänsä mukana harjoituksissa, kunnes Niemelän Saara-vaimo ottaa työ- tai harrastusmenojensa jälkeen lennosta lastenhoitovastuun.

OLS:n päävalmentaja Eetu Vehanen oli kaukaa viisas, kun hän neuvotteli viime kesänä Niemelän uran jatkumisen edellytyksistä.

– Eetu ehdotti, että yksi viikon harjoituspäivistä on minulle perhepäivä, jolloin en treenaa. Se on ollut hyvä ratkaisu. Olo on nyt virkeä - toisin kuin viime kaudella, jolloin tunsin itseni koko ajan väsyneeksi.

Toisinaan asiat ovat urheilussa hyvin pienestä kiinni.

Niemelän salibandyurasta olisi voinut muodostua täysin erilainen, ellei Limingan Niittomiesten 2. divisioonajoukkueen pelaaja olisi kesällä 2009 saanut yllättävää soittoa.

– OLS:n valmentaja Karo Kuussaari kysyi, että haluanko tulla kokeilemaan kykyjäni liigajoukkueen mukana. En tiedä, olisinko koskaan lähtenyt mihinkään, jos sitä soittoa ei olisi tullut, Niemelä myöntää.

– Vaikka ensimmäinen liigakausi kului lähinnä OLS:n penkillä istuessa, Karo ehkä näki minussa jotain piilevää potentiaalia.

Niemelällä riittää tahdonvoimaa

Potentiaalia, totta vieköön, löytyi.

Niemelä pelaa OLS:n edustusjoukkueessa jo yhdeksättä kauttaan. Kahta 1. divisioonassa kulunutta kautta lukuun ottamatta Niemelä on pelannut liigassa ja viimeistellyt runkosarjan otteluissa OLS:lle 98 pääsarjamaalia.

OLS:n paidassa parempaan ovat yltäneet vain Oulu-salibandyn tunnetut maalitykit Petri Turunen (192) ja Mikko Helanen (132). 98 osumaa on kasassa myös Valtteri Parviaisella, Niemelän nykyisellä joukkuekaverilla.

– Jos minulla olisi Parviaisen kädet ja taidot, maaleja olisi varmasti kasassa kaksinkertainen määrä, Niemelä virnistää.

Parviainen ja Niemelä edustavat pelaajatyyppeinä kahta ääripäätä.

Ovela Parviainen häikäisee maalinteon tarkkuudellaan, atleettinen Niemelä kaikki esteet ylittävällä tahdonvoimallaan.

– Pelaan parhaat pelini, kun pääsen tietynlaiseen hulluustilaan. Mitä kovempaa saa pelata, sen mukavampaa minulle. Tykkään kuumentaa vastustajia ja olla maalilla tönittävänä, Niemelä luonnehtii.

Maalin edustalla olemiseen ja ennen kaikkea siellä pysymiseen tiivistyy Niemelän uran menestysresepti. Temmeksen kasvatti reagoi irtopalloihin oikea-aikaisesti ja lapioi osumia tasaiseen tahtiin.

– Hänellä on kyky tehdä maaleja tilanteista, jotka eivät ole syntyneet organisoidun hyökkäyspelin seurauksena, OLS-luotsi Vehanen kuvailee suojattiaan.

– Mitään ilmaveivejä en ole osannut koskaan, Niemelä kuittaa.

Odotettavissa tiukka peli

OLS tarvitsee Niemelän erikoisosaamista lauantain kotiottelussaan, kun joukkue haastaa Suomen cupin välierässä mestari-Classicin.

Tuoreessa muistissa on joukkueiden lokakuinen, kuumien tunteiden liigapeli, jossa tuomarit hylkäsivät Niemelän maalin perusteettomasti.

– Silloin pisti vihaksi. Ottelun jälkeen tuomarit saivat kyllä kuulla, mitä mieltä olin heidän toiminnastaan, Niemelä hymähtää.

Classicin jo entuudestaan nimekäs ryhmä vahvistui hiljattain maajoukkuetähti Juha Kivilehdolla. Niemelä tietää, että voitto Classicista vaatii OLS:lta täydellisyyttä hipovan, 60 minuutin ehjän esityksen.

– Maalipaikkoja ei tule paljon. Pallo on laitettava niistä sisään.

Niemelä itse tiedostaa pelin erityisyyden ja edessä olevan suuren mahdollisuuden.

– En ole ikinä oikein voittanut mitään, ellei ala- ja yläasteella saavutettuja Rantalakeus-turnausten voittoja lasketa. Silloin oli kyllä kiva kantaa pokaalia koulussa.

Kastellin monitoimitalon lauantai-illassa Niemelä voi luottaa yhden, keltasinistä pelipaitaa ylpeydellä kantavan kannattajan tukeen.

– Aatos on ehdottomasti innokkain fanini, Niemelä nauraa.

Suomen cupin välieräottelu OLS-Classic lauantaina kello 18 Kastellin monitoimitalossa.