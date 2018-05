Salah ja Ronaldo tarjoavat ripauksen taikuutta - Liverpoolin ja Realin ykköstähdistä vain toinen juhlii Mestarien liigan finaalissa

Lukuisten muiden lasten tavoin egyptiläinen Mohamed Salah haaveili pikkupoikana tulevansa huippujalkapalloilijaksi. Sellaiseksi kuin brasilialainen Ronaldo, ranskalainen Zinedine Zidane tai italialainen Francesco Totti.

- Rakastin sellaisia pelaajia. Heidän pelaamisessaan oli taikuutta, Salah kuvailee Liverpoolin kotisivuilla.

Useista muista poiketen Salahista tuli ammattilainen ja tähti, joka viimeistään tällä kaudella on hurmannut maaleillaan kaikki.

Lauantaina monet katseet kääntyvät häneen, kun Liverpool kohtaa Mestarien liigan finaalissa Real Madridin.

Kuinka ollakaan madridilaisjättiä valmentaa yksi Salahin lapsuuden esikuvista, Zinedine Zidane.

Kahden edelliskauden mestari Real on useissa arvioissa Kiovan loppuottelun voittajasuosikki, mutta Liverpool on osoittanut vaarallisuutensa. Se on tehnyt valtavasti maaleja niin kotimaassaan kuin eurokentillä - kiitos Salahin, Sadio Manen ja Roberto Firminon.

Salah viimeisteli päättyneellä sarjakaudella 32 maalia ja rikkoi Valioliigan ennätyksen.

- Hän on mies, josta me kaikki puhumme ennen otteluita. Hän on isojen tapahtumien mies, Liverpoolin ex-tähtihyökkääjä Robbie Fowler luonnehti Salahia BBC:lle.

Liverpool ei muuta pelaamistaan

Liverpool on iskenyt Mestarien liigan lohko- ja pudotuspeleissä peräti 40 osumaa ja päästänyt 13. Molemmat lukemat ovat parempia kuin Realilla, joka on pöllyttänyt maaliverkkoa 30 kertaa.

Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp vakuuttaa joukkueensa pelaavan finaalissa tuttua vauhtijalkapalloaan.

- Emme mene kentälle ja juokse kuin hullut ilman hajuakaan, miten puolustamme. Pelaamme omalla tyylillämme ja toivottavasti korkeimmalla mahdollisella tasolla, Klopp sanoi Liverpoolin kotisivuilla.

Real ja Liverpool eivät ole vastaavia pallonhallintajoukkueita kuin esimerkiksi Barcelona ja Bayern München. Sen sijaan ne ovat erittäin vaarallisia suunnanmuutosjoukkueita, jotka pystyvät prässäämään tehokkaasti ja viimeistelemään kylmästi.

Ja Realilta löytyy Salahin veroinen hyökkäyspelote: Cristiano Ronaldo.

Portugalilaistähti Ronaldo on rikkonut lukuisia Mestarien liigan ennätyksiä ja johtaa tämän kauden maalipörssiä 15 osumallaan. Heti hänen takanaan tulee Liverpoolin kolmikko, josta Salah ja Firmino ovat iskeneet kymmenen ja Mane yhdeksän osumaa.

Ronaldo jahtaa jo uransa viidettä Mestarien liigan ykkössijaa. Vuosikausia huipulla ollut tähti on nostellut voittopokaalia kolmesti Realin ja kerran Manchester Unitedin paidassa.

Matka finaaliin ei ole ollut Realille helppo. Espanjalaisjoukkue jäi alkulohkossaan toiseksi ja on kohdannut pudotuspeleissä PSG:n, Juventuksen ja Bayern Münchenin, jotka kuuluivat turnauksen voittajasuosikkeihin.

Realin paineita lisää pettymyskausi Espanjan liigassa, sillä se jäi Barcelonan ja paikallisvastustaja Atleticon taakse kolmanneksi.

"Olen historian paras"

Salahin tavoin Ronaldo vietti lapsena valtavasti aikaa katupeleissä palloa potkien. Madeiralla varttunutta maalitykkiä ei tunneta vaatimattomuudestaan.

- Olen historian paras pelaaja. Yhdelläkään pelaajalla ei ole yhtä paljon henkilökohtaisia palkintoja kuin minulla, Ronaldo sanoi ranskalaiselle France Football -lehdelle joulukuussa.

Kiovan lauantai-illassa selviää, kumpi supertähdistä - Ronaldo vai Salah - juhlii voittajajoukkueen riveissä Mestarien liigan voittoa.

