Salah ampui Liverpoolille voiton - egyptiläishyökkääjä lähellä maalikuninkuutta

Liverpoolin egyptiläishyökkääjä Mohamed Salah on entistä lähempänä jalkapallon Englannin Valioliigan maalikuninkuutta. Salah teki Liverpoolin 2-1-voittomaalin vierasottelussa Crystal Palacea vastaan ja kasvatti Valioliigan maalimääränsä 29:ään.

Valioliigan maalipörssissä toisena olevalla Tottenhamin Harry Kanella on koossa 24 osumaa. Kane on ollut viime viikot sivussa peleistä nilkkavamman takia. Hänen pelaamisensa huomisessa Chelsea-ottelussa on epätodennäköistä.

Liverpool oli Lontoossa pitkään ahtaalla Suomen entisen maajoukkuevalmentajan Roy Hodgsonin luotsaamaa Crystal Palacea vastaan. Pääsarjapaikastaan taisteleva Palace siirtyi 13. minuutilla 1-0-johtoon, kun Luka Milivojevic ampui pallon rangaistuspilkulta verkkoon.

Liverpoolin 1-1-tasoituksen ohjasi heti toisen puoliajan alussa 49. minuutilla Sadio Mane. Hän säästyi myöhemmin toisella puoliajalla kuin ihmeen kaupalla punaiselta kortilta. Päätuomari Kevin Friend ei jostain syystä poistanut aiemmin varoitettua Manea kentältä, vaikka tämä kesken pelin kahmi pallon syliinsä.

Ratkaisijaksi astui 84. minuutilla Salah, joka läheltä tuikkasi pallon ohi Palace-vahti Wayne Hennesseyn.

ManU ratkaisi avauspuoliajalla

Manchester United piti Valioliigan kakkossijansa kahden pisteen erolla Liverpooliin kukistettuaan kotikentällään Swansean 2-0. United ratkaisi sarjapisteet itselleen Romelu Lukakun ja Alexis Sanchezin ensimmäisellä puoliajalla tekemillä maaleilla.

Toisella puoliajalla ManU varmisteli, ja kolme pistettä Valioliigan putoamisviivan yläpuolella oleva Swansea pääsi paremmin peliin mukaan.

- Teimme ensimmäisellä puoliajalla kaiken oikein. Puolustimme hyvin ja pidimme Swansean mailien päässä maaliltamme, Manchester Unitedin valmentaja Jose Mourinho kertoi Valioliigan tv-haastattelussa.

Sarjataulukon tyvipäässä West Ham paransi merkittävästi tukalaa tilannettaan nujertamalla kotinurmellaan niin ikään putoamisvaarassa olevan Southamptonin 3-0. Itävaltalaiskärki Marko Arnautovic teki West Hamin maaleista kaksi.

Burnley jyrkensi sarjajumbo West Brmwichin alamäkeä ottamalla 2-1-vierasvoiton. West Bromwich on hävinnyt Valioliigassa kahdeksan ottelua peräkkäin ja putoaa melkoisella varmuudella sarjaporrasta alemmaksi.

Valioliigaa ylivoimaisesti johtavan Manchester Cityn vierasottelu Evertonia vastaan päättyy myöhemmin.