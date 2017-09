SaiPan uusi hankinta joutui heti väliaikaiseen pelikieltoon

Jääkiekkoliigassa pelaavan SaiPan kanadalaishankinta Cody Kunyk on joutunut väliaikaiseen pelikieltoon, Liiga kertoo kotisivuillaan. Pelikiellon syynä ovat perjantaina pelatun SaiPan ja KooKoon välisen ottelun tapahtumat.

Kunykille tuomittiin ottelussa pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Se osui kouvolalaisten Michael Keräseen.

Kunyk on sivussa ainakin tämänpäiväisestä KooKoo-SaiPa-pelistä. Tämänhetkinen pelikielto on väliaikainen, sillä tapauksen kurinpitomenettely on kesken.

SaiPalle kauden avauksesta tuli murheellinen, sillä KooKoo jyräsi 7-1-vierasvoittoon. Kunykille ottelu oli ensimmäinen Suomen jääkiekkoliigassa.

