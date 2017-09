MM-sarjaa johtava Lewis Hamilton toivoi ihmettä heikosti sujuneen aika-ajon jälkeen. Mercedesten vauhti ei tuntunut riittävän mihinkään Singaporen gp:ssä, mutta sunnuntain sadekeli herätti Hamiltonin toiveet.

- Vauhtimme ei ollut riittävä kuivalla kelillä, mutta tiesin, että olemme sateella kilpailukykyisiä, Hamilton paljasti ennakkotunnelmiaan C More Max -kanavalla.

Tuloksena oli melkoinen tuplajättipotti, kun aika-ajossa edellä olleista paalumies Sebastian Vettel, Max Verstappen ja Kimi Räikkönen kolaroivat sateen liukastamalla lähtösuoralla ja keskeyttivät heti ensimmäisellä kierroksella.

Hamilton livahti keulaan ja ajoi vähitellen kuivuneella radalla helppoon voittoon. Samalla hän kasvatti MM-sarjassa etumatkansa kolmesta pisteestä 28 pisteeseen.

- Onnistuin hyödyntämään tilanteen. Alun perin pyrin lähdössä vain mahdollisimman lähelle Vetteliä, mutta onni oli puolellani ja pääsin keulille, Hamilton kiitteli.

Kolari alkoi kehittyä, kun Vettel alkoi kääntää lähtösuoralla autoaan kohti ensimmäistä mutkaa. Räikkönen oli noussut Verstappenin edelle, mutta hollantilainen väisti Vetteliä Räikkösen Ferrarin takarenkaaseen.

- Katselin kaaosta edessäni. En tiedä, kenen syytä se oli, mutta näytti, että kolme autoa pyrki yhtä aikaa yhdelle ajolinjalle, Ricciardo kuvasi tilannetta.

Räikkönen, Vettel, Verstappen ja myös Fernando Alonso rikkoivat autonsa keskeytyskuntoon. Alonso nilkutti McLarenillaan muutamia kierroksia. Muut jäivät ensimmäiselle kierrokselle.

Hamilton johtaa MM-sarjaa 263 pisteellä. Vettelillä on 238 pistettä. Bottas nousi 212 pisteeseen ja kavensi Vettelin etumatkan 26 pisteeseen.

Ricciardo on MM-pisteissä neljäntenä ennen Räikköstä. Ricciardolla on koossa 162 pistettä ja Räikkösellä 138.

MM-sarjasta on ajamatta kuusi kilpailua.

Bottas kamppaili säätöjen kanssa

Valtteri Bottaksen tukala viikonloppu kääntyi kaikkien vaikeuksien jälkeen juhlaksi Singaporen gp:n palkintopallilla. Bottas ei saanut autoaan säätöihin, jäi aika-ajossa kuudenneksi, ajoi vaisusti sateessa, eikä saanut juomapullosta virkistystä. Tuloksena oli silti kolmas sija.

- Tässä kilpailussa oli kyse vain vahinkojen minimoinnista, Bottas tunnusti C More Maxilla.

- Olin onnekas. Lisäksi auto oli lopulta yllättävän hyvä.

Bottas kamppaili autonsa säätöjen kanssa harjoituksissa ja aika-ajossa. Vaikeudet eivät suinkaan helpottaneet, kun kilpailu alkoi vesisateessa.

- Märällä kelillä oli vähän vaikeaa, kun vauhti ei riittänyt. Yllättäen auto lähti kuitenkin kulkemaan, kun rata kuivui ja vaihdoimme kuivan kelin renkaisiin.

Kärki vaihtoi kuivat alle juuri ennen kilpailun puoliväliä. Lewis Hamiltonin ja Daniel Ricciardon perässä kolmantena ajanut Bottas yritti sen jälkeen jopa ahdistella edessä ajanutta Ricciardoa.

Kokonaisuudessaan kauden 14. kilpailuviikonloppu oli silti niin hankala, että Bottas haluaa selvittää ongelmansa perin pohjin.

- Vauhti oli hukassa, joten tästä täytyy ottaa oppia, Bottas tunnusti.

Bottaksen vastoinkäymiset huipentuivat kilpailussa juomajärjestelmän pettämiseen. Aurinkoisessa säässä ongelma olisi tosin ollut vielä vakavampi, mutta lämpötila oli sateesta huolimatta 28 asteessa kilpailun alkaessa.

Räikkönen vapautti tallitoverinsa vastuusta

Parhaan startin ottanut Räikkönen varoi syyttämästä ketään lähtösuoran isosta kolarista. Räikkönen piti tilanteessa tyylikkäästi ajolinjansa, mutta Verstappen puristui hankalasti Ferrarin kaksikon väliin.

Räikkösen tallitoveri Vettel vaihtoi tilanteessa ensimmäisenä ajolinjaa. Se oli ehkä syy Räikkösen varovaiseen kannanottoon.

- Jokaisella on varmaan tilanteesta oma näkökantansa. Lopputulos ei tästä muutu, oli se kenen syytä tahansa, Räikkönen kuittasi syyllisten etsinnän C More Maxin haastattelussa.

Räikkönen ei voinut tehdä tilanteessa mitään, kun taakse jäänyt Verstappen väisti Vetteliä ja käänsi vasemman eturenkaan Räikkösen takarenkaaseen.

- Startti oli hyvä, mutta siinä ei ollut hirveästi tehtävissä, kun jotain osui yhtäkkiä takarenkaaseen, Räikkönen vahvisti.

- Hyvä startti ei hirveästi lämmitä, jos kilpailu päättyy sadan metrin kohdalla.

Vettel vastasi kysymyksiin vaisuna ja varovaisesti.

- Max pääsi paremmin liikkeelle. Siirryin suoralla vähän vasemmalle, näin Maxin peilistä ja sitten tuli osuma. En tiedä, mitä tapahtui, Vettel kertoi C More Maxille.

Verstappen määritteli tilanteen kilpailuonnettomuudeksi, eikä syytellyt Vetteliä.

- Se oli kilpailutilanne, Verstappen sanoi.

- Minä pääsin liikkeelle vähän paremmin kuin Seb, ja Kimi otti samaan aikaan todella hyvän startin. Puristuin kiihdytyksessä Ferrareiden väliin ja törmäsimme toisiimme. En mahtanut tilanteelle mitään.

Räikkönen oli kolmikosta ainoa, joka säilytti tilanteessa suoran ajolinjan.