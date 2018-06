Sää teki Nezirille jekun - 13 sekunnin alitukset merkittiin tuulituloksiksi

Aitajuoksija Nooralotta Neziri ja kolmiloikkaaja Simo Lipsanen olivat Kuortaneen gp-kisojen suomalaistähdet lauantaina. Neziri vertyi myötätuulessa kahteen 13 sekunnin alitukseen 100 metrin aitajuoksussa. Lipsasen loikat veivät voittotulokseen 16,62.

Nezirin kaksi 13 sekunnin alitusta olivat hienoja onnistumisia ylikunnon keskeyttämän viime kauden jälkeen. Neziri juoksi Kuortaneella ajat 12,97 ja 12,86, mutta kumpikaan aika ei ollut tilastokelpoinen hieman liian voimakkaan myötätuulen takia.

- Tuulta oli harmittavasti liikaa. Hyvä tilastoaika olisi helpottanut pääsyä ulkomaan kisoihin, ja näillä juoksuilla olisin varmasti alittanut 13 sekuntia myös tilastokelpoisissa oloissa, Neziri harmitteli.

Neziri yrittää kohentaa tilastoaikaansa 13,04 ensi keskiviikkona Ranskan Nancyssa. Sen jälkeen kausi jatkuu 4. heinäkuuta Joensuussa ja ja 9. heinäkuuta Luzernissa.

Jouste korjasi kurssin

Nezirin juoksut Kuortaneella vahvistivat, että hän on palannut parhaalle tasolleen. Jopa Suomen ennätys 12,81 on taas hänen ulottuvilla, joten harjoittelut alkaa sujua uuden valmentajan Petteri Jousteen komennossa.

- Nämä juoksut kertovat, että hyvään suuntaan olen menossa. Olen oikealla tiellä, Neziri vahvisti.

- Teknisesti juoksuun jäi silti vielä parannettavaa. Myötätuulessa olisi pitänyt tikata tiheämpää, koska viimeiset aidat tulivat päälle ja juoksuun tuli sivuttaisliikettä.

Neziri sai Kuortaneella myös hyvän tuntumaa Euroopan tasoon, kun Puolan Karolina Koleczek oli vierellä kirittämässä alle 13 sekunnin vauhdissa.

- Karolina on EM-kisoissa ainakin välierätasoa ja kamppailee jopa finaalipaikasta. Tarvitsen juuri tällaisia kilpailuja, etten keskity liikaa muiden tekemiseen vaan vain omaan juoksuun, Neziri kertoi.

Myötätuulessa Neziri sai myös kaksi arvokasta ylirytmiharjoitusta. Hän on ajautunut vielä alkukaudesta päin viimeisiä aikoja, mutta hyvät myötätuulisuoritukset kertovat, että hän on saamassa juoksuunsa oikean muodon.

Lipsasella on raju tavoite

Lipsanen määritti 16,62 metrin loikkatuloksensa peruskilpailuksi. Hän iloitsi siitä, että vauhdinjuoksu sujui mallikkaasti.

Loikkatekniikkaan jäi korjattavaa.

- Loikat eivät ihan napsahtaneet kohdilleen, mutta ihan hyvä, kun alkukaudesta tulee yli 16,5 metrin tuloksia, Lipsanen totesi.

Lipsanen jäi 22 senttiä kauden parhaastaan, mutta pisimmät loikat onkin ajastettu elokuulle Berliinin EM-kisoihin.

- Uskon, että pystyn kohentamaan Suomen ennätystä ja ajatus on suoraan sanottuna se, että ennätys syntyisi kauden pääkilpailussa, Lipsanen kertoi.

Lipsasen Suomen ennätys on 17,14, jolla hän saavutti viime vuonna 22-vuotiaiden EM-kisoissa hopeamitalin. Vielä selvemmällä 17 metrin ylityksellä hän kilpailisi Berliinissä aikuisten EM-mitalista.

- Ajatus on, että lähden EM-kisoihin pärjäämään. Voi sanoa, että tavoitteenani on mitali, mutta niin on varmasti monella muullakin kilpailijalla, Lipsanen pohdiskeli kauden jatkonäkymiä.

Lipsasen juhannus jatkui huoltajan mökillä. Kilpailukausi jatkuu jossain Unkarissa, sitten Jyväskylän Kalevan kisoissa 19.-22. heinäkuuta. Kolmiloikan EM-finaali on Berliinin ohjelmassa kisojen päätöspäivänä 12. elokuuta.