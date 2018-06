Ruotsi kasvoi ylpeäksi lohkovoittajaksi ja poistui kentältä leveästi hymyillen

Ruotsi matkasi jalkapallon MM-kisoihin haastajana ja ilman Zlatan Ibrahimovicia, mutta nöyristelemään se ei Venäjälle mennyt.

Janne Anderssonin miehistö murskasi keskiviikkona Meksikon 3–0, voitti F-lohkon ja suuntaa neljännesvälieriin vahvalla itseluottamuksella.

– Olen uskomattoman ylpeä ja lähes liikuttunut siitä, miten esiinnyimme kentällä – niin kurinalaisesti. Olemme kasvaneet edellisestä pelistämme, Andersson sanoi Kansainväliselle jalkapalloliitolle Fifalle.

Meksiko piti Jekaterinburgissa pelatussa ottelussa vastustajaansa selvästi enemmän palloa, ja Ruotsin syöttöprosentti jäi vaatimattomaan 67:ään. Siitä huolimatta Ruotsi poistui kentältä kasvot leveässä hymyssä.

Myöskään Meksikon pelaajien ei tarvinnut kadota stadionin uumeniin täysin masentuneina, sillä joukkue eteni lohkokakkosena neljännesvälieriin.

Samaan aikaan Saksa romahti Kazanissa 0–2-tappioon Etelä-Koreaa vastaan, joten Meksiko nitkutteli jatkoon. Ruotsi ja Meksiko keräsivät kuusi ja Etelä-Korea sekä lohkojumbo Saksa kolme pistettä.

Ruotsi iski toisella puoliajalla

Ruotsi viimeisteli kaikki osumansa toisella puoliajalla. Alkutahdit laukoi Ludwig Augustinsson 50. minuutilla, ja Andreas Granqvist viimeisteli rangaistuspotkusta sinikeltaisten toisen osuman.

Päätösnumerot nähtiin 74. minuutilla, kun pallo meni Meksikon Edson Alvarezin kädestä omaan maaliin.

– Ruotsi on erittäin vahva ilmapalloissa ja hyvä puolustamaan, joten olemme oppineet tänään paljon, Meksikon päävalmentaja Juan Carlos Osorio sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Ruotsi on ollut 2000-luvulla MM-kisoissa tasaisen vahva, jos se on lopputurnaukseen päässyt. Maa ei ollut vuosina 2010 ja 2014 mukana, mutta 2002 ja 2006 se eteni neljännesvälieriin.

Meksikon kisajuna on pysähtynyt vuodesta 1994 joka kerta neljännesvälieriin. Jatkopaikka on siis sille jo seitsemäs peräkkäinen. Edellisen kerran se on edennyt neljännesvälieristä jatkoon vuonna 1986.