RoPSin kanadalaisvahvistus häipyi nopeasti - tilalle osaamista Hollannista

Jalkapalloliigan RoPSissa ainoastaan kuukauden ajan pelannut kanadalainen Charlie Trafford siirtyy Skotlannin toiseksi ylimmälle sarjatasolle Invernessin riveihin. RoPS kertoi tiedotteessa hankkineensa tilalle hollantilaisen keskikenttäpelaajan Nathaniel Willin.

- Meillä oli Charlien kanssa loppukauden kestävä sopimus, mutta Skotlannista myöhässä saapunut tarjous oli sen verran merkittävä, ettei meillä sen jälkeen ollut mahdollisuutta hänen pitämiseen, päävalmentaja Juha Malinen totesi.

Will, 28, saapuu Rovaniemelle De Graafschapista. Hollannin liigassa 96 ottelussa urallaan esiintynyt Will on ollut ilman seuraa keväästä lähtien. Hän on pelannut Hollannissa myös NEC Nijmegenin paidassa.