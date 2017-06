Robert Helenius voitti Jevgeni Orlovin, Orlov keskeytyskunnossa kuudennen erän jälkeen

Suomalaisnyrkkeilijä Robert Helenius voitti venäläisnyrkkeilijä Jevgeni Orlovin kuudennen erän jälkeen raskaan sarjan nyrkkeilyottelussa Tallinnassa. Raskaan sarjan ottelun piti olla 10-eräinen, mutta Orlov lopetti kuuden erän jälkeen, kun kehätuomari keskeytti ottelun.

Nordic Nightmare -nimellä tunnetulla Heleniuksella on nyt tilillään 25 voittoa 26 ammattilaisottelusta. Suomalainen on hävinnyt yhden ottelun. Orlov on puolestaan voittanut ammattilaisurallaan 17 ottelua.

33-vuotias Helenius oli huomattavasti vastustajaansa pienempi. Kaksimetrinen Helenius painoi ennen ottelua noin 108 kilogrammaa, ja hänen vastustajansa 207-senttimetrinen Orlov 138 kiloa.

Heleniuksen lauantaisen ottelun vastustaja vaihtui vain päivää ennen kamppailua, ja alun perin Heleniuksen vastustajan piti olla britannialainen Ian Lewinson. Promoottori Ervin Kaden mukaan britin poissaolo johtuu siitä, ettei maan nyrkkeilyliitto antanut Lewisonille lupaa otella.