Richardsson ja Söderberg yrittävät jatkoon MM-yleisurheilussa

Suomalaisurheilijoista Camilla Richardsson ja David Söderberg tavoittelevat tänään jatkopaikkaa yleisurheilun MM-kisoissa Lontoossa.

Richardsson juoksee naisten 3 000 metrin esteiden alkuerissä Suomen aikaa kello 21.23. Söderberg heittää miesten moukarin ensimmäisessä karsintaryhmässä, joka aloittaa urakkansa Suomen aikaa kello 21.20.

Richardsson on juossut tänä kesänä ennätyksensä 9.41,73. Finaaliin pääsy luultavasti vaatisi tuntuvan ennätysparannuksen. Söderberg on heittänyt tänä kesänä parhaallaan 75,53. Moukarin karsintaraja on 75,50.

Illan finaalilajit ovat naisten kuula ja 400 metrin juoksu sekä miesten 400 metrin aitajuoksu.