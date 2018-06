Ricciardo laskee itsensä vain haastajaksi: Lewisilla on edelleen aika hyvä puskuri minuun

Monacon kilpailun voitto kiikutti australialaisen Daniel Ricciardon MM-sarjassa kolmanneksi, muttei vielä aivan kamppailuun mestaruudesta. Ricciardo uskoo mestaruusmahdollisuuksiinsa vain, jos hän onnistuu voittamaan vielä yhden kilpailun ennen kuukauden kesätaukoa.

Mercedes-tallin Lewis Hamilton johtaa sarjaa 110 pisteellä. Ferrarin Sebastian Vettel on 96 pisteessä ja Ricciardo 72 pisteessä ennen Valtteri Bottasta ja Kimi Räikköstä.

- Voiton jälkeen ymmärrän kysymykset mestaruusmahdollisuuksistani, mutta Lewisilla on edelleen aika hyvä puskuri minuun. En ihan koe olevani mukana mestaruustaistossa, Ricciardo pohtii MM-tilannetta Autosportin haastattelussa.

Kesän aikana kulisseissa kamppaillaan ensi kauden sopimuksista. Ricciardo tähyää Mercedeksen ja Ferrarin suuntaan, sillä hän haluaisi aavistuksen alitehoisen Red Bullin ratista jompaan kumpaan kärkitalliin.

Ricciardon mukaan sopimusneuvottelut tai MM-tilanne eivät vaikuta hänen suorituksiinsa.

- Jatkan ajamista samaan tapaan kuin tähän saakka. Hyökkään aina, kun saan tilaisuuden, Ricciardo lupaa.

- Kolmas voitto ennen kesätaukoa parantaisi asemaani MM-kilvassa, mutta ei sekään vaikuta taktiikkaani kilpailuissa.

Lisäpuhtia Kanadan kilpailuun

Kauden seitsemäs kilpailu ajetaan 10. kesäkuuta Kanadassa. Ennen kesätaukoa ajetaan vielä Ranskassa, Itävallassa, Britanniassa, Saksassa ja Unkarissa.

Ricciardo odottaa kisoja malttamattomana, sillä Red Bull saa Kanadaan alkukautta tehokkaamman moottorin.

- Pidän Vetteliä mestaruussuosikkina, koska Ferrarilla on mielestäni sarjan paras auto. He ovat teknisesti muita edellä, mutta talli on tehnyt virheitä alkukaudesta, Ricciardo arvioi voimasuhteita.

- Me saamme nyt moottoripäivityksen, ja se voi nostaa meidät oikeasti kolmanneksi talliksi kamppailuun mestaruudesta.

Hamiltonilla, Vettelillä ja Ricciardolla on alkukauden kuudesta kilpailusta kaksi voittoa mieheen.

