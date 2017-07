Rempseällä Esapekka Lapilla on "hirveä" tavoite MM-rallissa

Potentiaalia on vaikka mihin. Rattimies. Suomen MM-rallin musta hevonen.

Onhan näitä puheita kuultu. Esapekka Lapin kohdalla kiehtovaa on se, että puheet pitävät suurella todennäköisyydellä paikkansa.

Lappi, 26, on osoittanut kykynsä viimeistään tänä vuonna saatuaan Toyotan WRC-auton käsiinsä kisatilanteessa. Kauden testikuljettajana aloittanut Lappi oli Portugalin rallissa kymmenes, mutta Sardiniassa hän vei Toyotaansa liki sensaatiomaisella vauhdilla. Lappi porhalsi pohja-ajan kuudella erikoiskokeella, voitti Power Stage -pikataipaleen ja sijoittui kokonaiskilpailussa neljänneksi. Suorituksen arvoa nostaa se, että kisan kuluessa Lapin ajokin vaihdelaatikko temppuili.

Suomen MM-rallissa Lapin menestyksennälkä on entistä hurjempi.

- Haluan parantaa Sardinian MM-rallin neljättä sijaa, eli silloin se tarkoittaisi vähintään kolmatta sijaa. Onhan se hirveä tavoite ja haastava saavuttaa, mutta turha minun on laittaa tavoitteeksi mitään kuutossijaa, koska en olisi sellaiseen sijoitukseen tyytyväinen, Lappi sanoo.

"Sillä sipuli"

Lappi on esiintynyt läpi uransa itsevarmasti. Hienoa on se, että koville puheille on löytynyt myös katetta. Lappi voitti SM-sarjan maksimipistein vuonna 2012, vei Euroopan mestaruuden 2014 ja kaasutti WRC2-luokan maailmanmestariksi viime vuonna.

Lapissa on äijämäisyyttä ja rempseyttä. Hänessä on samanlaisia piirteitä, jotka tulivat tutuksi takavuosien karismaattisten suomalaiskuljettajien sanoissa ja teoissa.

- Voiko tämän parempaa olla? Pääsee vetämään hienolla WRC-autolla upeille teille kotirallissa. Aika moni varmaankin haluaisi olla minun saappaissani, Lappi myhäili Suomen MM-rallin aattona.

Jotain Lapin asenteesta kielii myös hänen lausuntonsa hidastusshikaaneista, joilla pyritään hillitsemään Suomen MM-rallin keskinopeuksia.

- Ei niistä varmaan kukaan tykkää. Ne rikkovat ajorytmiä ja ovat luonnottomia. Mutta en rupea niistä valittamaan, koska se on kaikille kilpailijoille sama ja jos niitä pitää siellä olla niin sitten pitää.

- Eivätkä ne mihinkään katoaisi, vaikka valittaisinkin. Ne ovat siellä ja sillä sipuli, Lappi naulaa.

Jatkosopimus varma?

Lappi lienee tuleva tähti rallin kuninkuusluokassa, mutta oivan muistutuksen lajin luonteesta hän sai viime MM-rallissa. Hänen menonsa Puolan kilpailussa tyssäsi mutkassa ojan pohjalla väijyneeseen kiveen.

- Esapekassa on paljon potentiaalia. Silti hän on vielä melko nuori kuljettaja. Ihan maailman kärkivauhtiin kun lähdetään, niin hänen otteissaan on vielä epätasaisuutta, sanoo Toyotan tallipäällikkö Tommi Mäkinen.

- Silti tärkeintä on, että Esapekalla on kyky ajaa erikoiskokeiden pohja-aikoja. Ei muuta kuin kilometrejä hänelle lisää, niin hyvä tulee, Mäkinen jatkaa.

Lapin mukaan hänellä ei ole vielä sopimusta Toyotalle ensi kaudeksi. Hän on kuitenkin luottavainen, että työt Toyotalla jatkuvat ensi vuonna.

- Tietysti jos Jyväskylän rallissa "myllää" oikein huolella ja sitten vielä seuraavaksi ajettavassa Saksan MM-rallissa tempaisee vehkeet hajalle, niin voi tehdä jatkosopimuksen suhteen tiukkaa. Mutta eiköhän sopimus rupea olemaan varma, jos ajan järkevästi nämä pari kisaa, Lappi tuumaa.

Tallipäällikkö Mäkinen totesi keskiviikkona, ettei lopullisia päätöksiä Toyotan ensi kauden kuljettajista ole vielä tehty.