Remes johtaa MM-Päitsiä lauantain tauolla, Suomella viisi kärkisijaa

Enduron kaksinkertainen maailmanmestari Eero Remes johtaa Päijänteen ympäriajoa seitsemän ajetun maastokokeen jälkeen. Remes on Päitsillä ensikertalainen, mutta hänen vauhtinsa on ollut omaa luokkaansa.

Remeksellä on reilun puolentoista minuutin johto 23-vuotiaaseen Eemil Pohjolaan. Pohjola ajoi pitkään viidentenä, mutta nousi viimeisellä etapilla ennen Jämsän taukoa toiseksi.

- Hassin pätkällä ohitin viisi kuskia, yhden kahdesti, koska kaaduin. Ajoin silti pätkän toiseksi nopeimman ajan, Pohjola totesi tiedotteessa.

Kolmantena on Aleksi Jukola ja neljäntenä kilpailun viimevuotinen voittaja Antti Hellsten, joka on jäänyt Remeksestä reilut kaksi minuuttia.

Päitsi on ensimmäistä kertaa historiassa enduron MM-sarjan osakilpailu, ja ennen viikonloppua arvailtiin miten ulkomaalaiskuskit pärjäävät itselleen oudoissa lumisissa maastoissa. Suomalaisilla on kisassa viitoisjohto, paras ulkomaalainen on kuudentena ajava KTM:n espanjalaiskuski Josep Garcia.

EnduroGP-luokan hallitseva maailmanmestari, Australian Matthew Phillips on seitsemäntenä. Garcia ja Phillips ovat vajaan kolmen minuutin päässä kärjestä.

Päijänteen ympäriajo päättyy huomenna Helsinkiin Malmin lentokentälle. Päitsin molemmat päivät toimivat omina MM-osakilpailuinaan, joten Remeksellä on rautainen ote ainakin lauantain MM-voitosta.