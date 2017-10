Red Bullit haastamaan Mercedestä - Ricciardo kellotti rataennätyksen Meksikossa

Ohuessa ilmassa ilmeisen hyvin toimivat Red Bullit näyttivät, että formulaviikonlopusta Meksikossa saattaa tulla viihdyttävän tasainen. Daniel Ricciardo ajoi perjantain toisessa harjoitussessiossa rataennätyksen 1.17,081, jättäen MM-titteliään Meksikossa varmistamaan pyrkivän Mercedes-kuljettaja Lewis Hamiltonin taakseen.

Aamutreeneissä nopeinta vauhtia pitänyt Mercedeksen Valtteri Bottas oli kuudes toisessa harjoitussessiossa, ja Ferrarin Kimi Räikkönen oli viides. Aamulla rataennätyksen ajanut ja iltapäivällä sen Ricciardolle menettänyt Bottas jäi kärjestä 0,498 sekuntia ja Räikkönen 0,341.

Pakka oli erittäin tiiviinä: Hamilton hävisi Ricciardolle 0,131 sekuntia ja kolmanneksi hienoisista moottorivaikeuksista huolimatta ehtinyt Red Bullin Max Verstappen 0,163. Ferrarin Sebastian Vettel oli neljäs, 0,25 sekuntia kärjestä.

Hamilton tarvitsee sunnuntaina ajettavasta kisasta viitossijan varmistamaan uran neljännen maailmanmestaruuden. Hamiltonin perjantaihin mahtui myös yksi spinnaus, toisen harjoitussession alkuvaiheissa.

- Ei alkanut kovinkaan hyvin, varsinkaan toisessa treenissä. Iso spinni ensimmäisellä kierroksella, Hamilton päivitteli.

- Se sotki sessiota, mutta saimme paljon tietoa ja rata tuntui paremmalta, kun lämpötila nousi.

Vettelille viilennystä kesken ajon

Ricciardo puolestaan tietää, että Mercedes on kovempi lauantain aika-ajoissa.

- On aina hienoa yltää ykköseksi. Olemme edistyneet hieman, ja aikaa on vielä parannettavaksi pitkissä ajoissa ja vähäisellä polttoainemäärällä. Mutta Mercedes on aina vahva lauantaisin, joten katsotaan nyt. Luulen, että tasaista tulee, Ricciardo mietti.

Hamiltonin mestaruushaaveiden horjuttamisesta vielä unelmoiva Vettel koki kovia kesken ajon, kun hän tunsi pistävää nestettä istuimessaan.

- Sammutin laukesi. Ruuvi taisi löystyä, ja sitten paine pakotti kaiken ulos - ei tuntunut kovin mukavalta, mutta sain vähän viilennystä, Vettel totesi.

Millainen oli Räikkösen perjantai? "Normaali"

Ferrarin Räikkönen on ajanut vuonna 2001 alkaneella F1-urallaan yhden jos toisenkin perjantain, ja tuorein niistä eli Meksikon gp:n avausharjoitukset jatkoivat tuttua kaavaa. Ainakin vastausten perusteella: lyhyeen mediatapaamiseen mahtui termi "normaali" yhdeksän kertaa.

- Tämä oli normaali perjantai, mutta vaikea sanoa - lopetin juuri ajot. Tämä rata on aina aika visainen näiden olosuhteiden myötä, joten olisihan tämä voinut parempikin olla, sijat kuusi ja viisi perjantain harjoituksissa ajanut Räikkönen tiivisti päivänsä.

Missä oli ongelmaa?

- Tämä oli normaali perjantai, mutta haluat aina siitä helpompaa ja selkeämpää, paremmilla tuntemuksilla. Mutta tämä oli ensimmäinen harjoitus, ja totta kai meillä on parannettavaa. Mutta se on normaalia.

- Töitä on aina tehtävänä, mutta tämä on visainen rata, korkealla oleva ja aina hieman liukkaalta tuntuva. Joissain kohdissa oli ok, toisissa ei niin hyvää, mutta se on normaali juttu perjantaina, kun yritämme eri juttuja. Juttuja, joita voimme laittaa autoon lauantaina, ja toivottavasti ne toimivat.

Mitä parannettavaa auto tarvitsee mielestäsi lauantain aika-ajoon?

- Vain normaaleja juttuja perjantain ajojen jälkeen. Yrität oppia ja saada hommat valmiiksi lauantaihin. Tämä oli aika normaali perjantai, ja varmasti voimme vielä parantaa.