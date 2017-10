Red Bullin tallipäällikkö Horner lyttäsi Austinin kisan tuomariston - "Tämä on järkyttävää"

Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner kritisoi äänekkäästi sunnuntaisen Austinin F1-kisan tuomaristoa. Horneria kismittää kohuttu tilanne, jonka päätteeksi Ferrarin Kimi Räikkönen nousi tulosluettelossa kolmanneksi ohi aikasakon saaneen Red Bullin Max Verstappenin.

Verstappen menetti yhden sijan viime kaudella Meksikon osakilpailussa niin ikään aikasakon takia, ja Hornerin mukaan tuolloin kuljettajille luvattiin vastausoikeus tulevaisuudessa vastaavissa tapauksissa. Austinissa tuomaristoon kuuluivat Suomen Mika Salo, Tshekin Radovan Novak ja Australian Garry Connelly, joka oli tuomaristossa myös viime vuonna juuri Meksikossa.

- He (tuomarit) ovat sanoneet, että he katsovat kaikki faktat, kuuntelevat kuljettajia ja sen jälkeen tekevät päätöksen. Mitä tapahtui? He tekivät päätöksen heti. Tämä on järkyttävää, Horner jyrisi.

- Ehkä tuomarit olisivat tulleet kuljettajien kuulemisen jälkeen samaan lopputulokseen, mutta antakaa nyt ainakin edes kuljettajille mahdollisuus vastata tapahtuneeseen. Edes Kimi Räikkönen ei ymmärtänyt, miksi hän oli palkintopallilla.

Horner puolusti Verstappenia, joka kisan jälkeen syytti tuomariston päätöstä idioottimaiseksi.

- Hänellä on oikeus ilmaista itseään. Jos hän olisi sanonut olevansa tyytyväinen päätökseen, olisin ollut hämmästynyt, Horner totesi.