Real-pomo ei ole huolissaan Ronaldon lähtöaikeista – "Luulen, että hän jatkaa meillä"

Real Madridin puheenjohtaja Florentino Perez ei ole huolissaan Cristiano Ronaldon tulevaisuudesta seurassa. Perez puhui asiasta espanjalaisen radiokanavan esRadion haastattelussa.

– Cristianolla on voimassa oleva sopimus. Tiedämme vain sen, että hän kertoi kollegalleen olevansa vihainen, ja se julkaistiin lehdessä. En ole puhunut hänelle, sillä nyt on aika odottaa. Puhumme Confederations Cupin jälkeen.

Perez uskoo, että moni haluaa vahingoittaa Ronaldon mainetta.

– Hän on vihainen ja loukkaantunut, koska moni haluaa tuhota hänet. Olemme iloisia, että hän on Madridissa. Luulen, että hän jatkaa meillä.

Ronaldo on pelannut Real Madridissa vuodesta 2009 lähtien. Hän on voittanut Real-paidassa kaksi kertaa Espanjan mestaruuden ja kolme kertaa Mestarien liigan. Manchester Unitedissa hän on juhlinut Mestarien liigan voittoa kerran.