Real Madridin mestariluotsi kerää ylisanoja: "Maailman paras jo nyt"

Real Madridin toiseen perättäiseen Mestarien liigan voittoon valmentaneelle Zinedine Zidanelle sataa kehuja. Seuran presidentti Florentino Perez ylisti ranskalaisvalmentajaa vuolaasti sunnuntaina Madridissa järjestettyjen mestaruusjuhlien yhteydessä.

- Hän on ainoa, joka on voittanut kaksi perättäistä Mestarien liigaa. Sen takia hän on jo nyt maailman paras valmentaja.

Real Madridin mestaruusparaati huipentui Santiago Bernabeun stadionille, jossa 81 000 kannattajaa pääsi nauttimaan upeasta valoshow'sta sekä ilotulituksesta. Joukkue voitti samalla kaudella Mestarien liigan ja Espanjan liigan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1958.