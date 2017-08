Ratamoottoripyörien MotoGP-kisa Suomeen 2019 - Kallio haluaa mukaan

Ratamoottoripyörien MM-osakilpailuun KymiRingillä 2019 olisi saatava vetonaulaksi suomalaiskuljettaja. Näin sanoo MM-sarjan promoottori Dorna Sportsin pääjohtaja Carmelo Ezpeleta. Tällä erää katseet kääntyvät konkarikuljettaja Mika Kallioon.

34-vuotias Kallio sanoo olevansa enemmän kuin valmis ajamaan KymiRingillä parin vuoden kuluttua. Hän on nykyisin KTM:n testikuljettaja, mutta uskoo saavansa paikan kotikilpailuun tavalla tai toisella.

- Haluan ehdottomasti mukaan. Uskon, että myös vauhtia riittäisi, Kallio sanoi.

MM-sarjan promoottorin nokkamies Ezpeleta tukee vahvasti Kallion pyrkimyksiä. Ezpeletan tuki on Kalliolle mieluisa uutinen, sillä espanjalaispomolla on paljon sananvaltaa MotoGP-tallipaikkoja jaettaessa. Tämä on nähty monesti aiemmin.

Kallion ja hänen faniensa kannalta paras tilanne olisi se, että hän saisi vielä vakituisen kisakuljettajan paikan MM-sarjasta.

- Jos se on vain suinkaan mahdollista, yritämme löytää hänelle vakituisen ajajapaikan. Jos se ei onnistu, annamme hänelle varmasti villin kortin kotikisaan. Ja hänen kohdalla kyse olisi nimenomaan MotoGP-luokan pyörällä kilpailemisesta, Ezpeleta totesi.

"Kallio hyvässä vauhdissa"

KTM:n testikuljettajana Kallio on ajanut valikoituja MotoGP-kilpailuja niin sanotulla villillä kortilla. Viimeksi Saksan gp:ssä heinäkuun alussa hän porhalsi sijalle 16.

- Täytyy muistaa, että KTM:n uusi pyörä on vasta kehitysasteella. Tätä taustaa vasten hän ajoi mielestäni erinomaisesti. En epäile, etteikö hän olisi hyvässä vauhdissa kotikilpailussaan parin vuoden kuluttua, Ezpeleta selvitti.

Muita mahdollisia suomalaiskuljettajia KymiRingin kilpailuun voisivat olla esimerkiksi nuoremman polven ajajat Patrik Pulkkinen ja Niki Tuuli, jotka ovat kilpailleet viime ajat pienemmän kategorian pyörillä.

- Katselemme tietysti kaikkia vaihtoehtoja, mutta Mika vaikuttaa vahvimmalta tässä kohtaa, Ezpeleta totesi.

Ezpeletan ja suomalaiskatsojien iloksi KymiRingille saapuu myös Aki Ajon johtama menestystalli kuljettajineen.

Miksi Suomeen?

Ezpeleta sanoi tänään Helsingissä, että MM-osakilpailu kaasutellaan Iittiin rakenteilla olevalla KymiRing-radalla vuodesta 2019 lähtien. Tarkka päivämäärä vahvistetaan myöhemmin, mutta Ezpeletan mukaan ajankohta olisi heinä- tai elokuussa. KymiRingillä on määrä ajaa MotoGP-sarjan kisoja ainakin viitenä vuotena.

Suomen Moottoriliiton mukaan kilpailun taloudellinen vaikutus KymiRingin lähialueilla, Iitissä, Kouvolassa ja Lahdessa on merkittävä. Vaikutusten arvioidaan ulottuvan myös Helsinkiin. Näytöstä paikan päälle katsomaan odotetaan 100 000:ta ihmistä.

Ezpeleta kehui vuolaasti KymiRingin rataa ja sen tulevia oheispalveluja. Suomi on verrattain pieni markkina-alue moottoripyörille, mutta Ezpeleta näkee KymiRingin kilpailussa valtavasti potentiaalia.

- Totta kai moottoripyörämarkkina on meille tärkeä, mutta me myymme ensi sijassa moottoriurheilua ja viihdettä.

- On tärkeää mennä maihin, joissa ymmärretään moottoriurheilua, ja Suomessa on vahva moottoriurheiluperinne. Lisäksi KymiRingin sijainti on mielenkiintoinen venäläisten ja Baltian maiden moottoriurheilufanien kannalta, Ezpeleta tuumi.

Suomessa on ajettu ratamoottoripyörien MM-sarjan osakilpailu viimeksi liki 40 vuotta sitten.