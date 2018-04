Rantasen Colorado nappasi tärkeän voiton - etenee pudotuspeleihin

Jääkiekon NHL:ssä Mikko Rantasen Colorado on vienyt 5-2-voiton St. Louisista. Voiton myötä Colorado nähdään pudotuspeleissä St Louisin jäädessä nuolemaan näppejään.

Colorado nappasi johtoaseman ottelun ensimmäisessä erässä, eikä St. Louis saanut enää kirittyä vastustajaansa kiinni. Rantanen nappasi syöttöpisteen Coloradon toisesta maalista. Maalin iski toisessa erässä Tyson Barrie.

NHL:ssä maalipörssiä johtava Washingtonin Aleksandr Ovetshkin teki kaksi maalia ottelussa New Jerseytä vastaan. Ottelu päättyi Washingtonin 5-3-voittoon.

Winnipegin Patrik Laine sen sijaan ei kasvattanut maalisaldoaan Chicagoa vastaan pelatussa ottelussa, joka päättyi Winnipegin 4-1-voittoon. Hän nappasi ottelusta kuitenkin syöttöpisteen. Samoin teki myös Winnipegin Joel Armia.

Laine on nyt napannut tältä kaudelta 26 syöttöpistettä. Maaleja hän on tehnyt 44. Ovetshkin on nyt puolestaan tehnyt 49 maalia, mikä riittänee maalipörssin ykkössijaan.

NHL:n runkosarja on loppumetreillä. Runkosarjan viimeinen ottelu pelataan varhain huomenna Suomen aikaa. Ottelussa ovat vastakkain Boston ja Florida.