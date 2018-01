Ranch Kelly hurmasi Talvimaljassa

Perinteinen Talvimalja huipentui maalisuoralla kahden kovan kymmenvuotiaan taisteluun, kun Bret Boko ja Ranch Kelly ottivat tosissaan mittaa toisistaan.

Jo 50:ttä kertaa juostu kilpailu oli lauantaisen Toto76-kierroksen päälähtö ja viides T76-kohde. Muun muassa Finlandia-ajon vuonna 2015 voittanut Bret Boko kiihdytti vauhdilla kärkipaikalle, kun taas viime vuonna esimerkiksi Best Lady -lähdön voittanut Ranch Kelly aloitti rauhallisemmin.

Pian tamma oli kuitenkin kiertänyt kanssakilpailijat ja laskeutui Bret Bokon rinnalle. Maalisuoralla kumpikaan ei antanut periksi, mutta Ranch Kelly työntyi vahvempana turvan mitalla ensimmäiseksi. Suosikki Regent Zet ehti jo kärkikaksikon rinnalle, mutta jäi loppukireissä viidenneksi.

- Hienoa voittaa kovien poikien seassa! iloitsi Ranch Kellyn taustavoima Anne Luttinen.

- Vain rahasijaa odotin tänään. Olen amatööri ja Kelly harrastehevoseni, joten tämä merkitsee minulle paljon.

Tamma starttasi syystaukonsa jälkeen vasta toista kertaa, mutta oli jo jouluaaton aattona Kuopion paluustartissaan kakkonen. Luttinen kertoi heidän muuttaneen, ja se on virkistänyt kokenutta tammaa.

- Uuden tallin lisäksi Ranch Kellyllä on kaveri seuranaan ja sitä on myös ratsastettu paljon. Se on jo 10-vuotias, joten sen mukaan mennään. Se kyllä näyttää, milloin on aika miettiä siirtymistä siitokseen.

Ravit päätti tähtidivisioona, missä Ekosan hallitsi alkumetreiltä loppuun. Maalisuoralla se nykäisi vielä eroa muihin, kun taas suosikki Evartti jäi ensin pussiin ja lopulta hylättiin loppusuoran laukasta.

Nopeuttaan jo nuorena näyttäneen Ekosanin valmentaja-ohjastaja Terho Rautiainen kertoi sen parantaneen kisoissaan koko ajan.

- Viime startissa Kuopiossa tämä hävisi vain koville Polaralle ja Diktaattorille. Ihmeen hiljaa saatiin nyt ajaa, voitto tuli helposti. Ekosan on nopeutensa lisäksi sisukas veikko, ei anna periksi. Jos se vain pysyy terveenä, ilmoittautunemme Tampereelle.

Päivän aikana ansaittuihin Toto76-voittoihin taistelivat myös Tir Du Caux, Suomipoika, Kielas, Arctic Madonna ja Colorado Ecus.