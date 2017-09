Rallisensaatio Kalle Rovanperä jännittää autokoulun inssiajoa

Rallisensaatio Kalle Rovanperä, 16, on käynyt kuluvana syksynä autokoulua Liikenteen turvallisuusviraston Trafin erikoisluvalla. Rovanperän taidot rallipoluilla ovat tiedossa, mutta hän on myöntänyt jännittävänsä ajokoetta eli inssiajoa.

- Kalle kertoi, että vähän jännittää, raportoi STT:lle Tommi Salmelainen CAP-Autokoulusta.

Normaalisti ajokortin voi suorittaa sen jälkeen, kun on täyttänyt 18 vuotta. Rovanperä täyttää 1. lokakuuta 17 vuotta ja hänen inssiajonsa on heti seuraavana päivänä.

- Tarvitsen ajokorttia, koska muuten en saa osallistua MM-ralliin, Rovanperä totesi autokoulun tiedotteessa.

Rovanperän tavoitteena on ajaa uran ensimmäinen MM-ralli lokakuun lopulla Walesissa. Hän on saanut jo ajaa poikkeusluvalla rallia Suomessa. Rovanperä on myös jo Latvian rallimestari.

Liikenteessä Rovanperä on aiemmin ajanut mopolla ja mopoautolla.