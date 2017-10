Räikkösen lyhyeen mediatapaamiseen mahtui termi "normaali" yhdeksän kertaa

epa06291713 Finnish Formula One driver Kimi Raikkonen (L) of Ferrari drives on a simulator prior to Mexico's Formula One Grand Prix at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City, Mexico, 26 October 2017. Mexico's Formula One Grand Prix takes place on 29 October 2017. EPA/ULISES RUIZ BASURTO BY: ALL OVER PRESS / EPA-PHOTO CODE: EPAXX8 KUVA: ULISES RUIZ BASURTO / EPA