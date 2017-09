Räikkönen vapautti tallitoverinsa vastuusta – Vettel kierteli ja väisteli

Singaporen gp:ssä parhaan startin ottanut Kimi Räikkönen varoi syyttämästä ketään lähtösuoran isosta kolarista. Räikkönen piti tilanteessa tyylikkäästi ajolinjansa, mutta Red Bullin Max Verstappen puristui hankalasti Ferrarin kaksikon väliin.

Räikkösen tallitoveri Sebastian Vettel vaihtoi tilanteessa ensimmäisenä ajolinjaa. Se oli ehkä syy Räikkösen varovaiseen kannanottoon.

– Jokaisella on varmaan tilanteesta oma näkökantansa. Lopputulos ei tästä muutu, oli se kenen syytä tahansa, Räikkönen kuittasi syyllisten etsinnän C More Maxin haastattelussa.

Räikkönen ei voinut tehdä tilanteessa mitään, kun taakse jäänyt Verstappen väisti Vetteliä ja käänsi vasemman eturenkaan Räikkösen takarenkaaseen.

– Startti oli hyvä, mutta siinä ei ollut hirveästi tehtävissä, kun jotain osui yhtäkkiä takarenkaaseen, Räikkönen vahvisti.

– Hyvä startti ei hirveästi lämmitä, jos kilpailu päättyy sadan metrin kohdalla.

Vettel vastasi kysymyksiin vaisuna ja varovaisesti.

– Max pääsi paremmin liikkeelle. Siirryin suoralla vähän vasemmalla, näin Maxin peilistä ja sitten tuli osuma. En tiedä, mitä tapahtui, Vettel kertoi C More Maxille.

Verstappen määritteli tilanteen kilpailuonnettomuudeksi, eikä syytellyt Vetteliä.

– Se oli kilpailutilanne, Verstappen sanoi.

– Minä pääsin liikkeelle vähän paremmin kuin Seb, ja Kimi otti samaan aikaan todella hyvän startin. Puristuin kiihdytyksessä Ferrareiden väliin ja törmäsimme toisiimme. En mahtanut tilanteelle mitään.

Räikkönen kolmikosta ainoa, joka säilytti tilanteessa suoran ajolinjan.