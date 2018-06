Räikkönen Ranskassa neljäntenä, Bottas noussut sijalle kymmenen

Ferrarin Kimi Räikkönen on neljäntenä ja Mercedeksen Valtteri Bottas on sijalla kymmenen, kun formula ykkösten MM-sarjan Ranskan gp:tä on ajettu runsaat kolmannes, eli 19 kierrosta.

Kilpailua johtaa Mercedeksen Lewis Hamilton ennen toisena ajavaa Red Bullin Max Verstappenia.

Kisa alkoi suomalaiskuljettajilta huonosti. Ferrarin Sebastian Vettelin auto törmäsi avauskierroksella toisesta ruudusta lähteneen Bottaksen auton perään, jolloin Mercedeksen takarengas puhkesi.

Ensimmäisellä kierroksella ajoivat ulos ja keskeyttivät Force Indian Esteban Ocon ja Toro Rosson Pierre Gasly.

Kisan hännille avauskierroksella pudonneet Vettel ja Bottas ovat kierros kierrokselta parantaneet sijoituksiaan. Törmäyksestään Bottaksen autoon viiden sekunnin aikasakon saanut Vettel on kilpailussa jo kuudentena.