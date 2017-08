Räikkönen ihmeissään: "Täysin turha rangaistus" - Hamilton voittoon varmalla esityksellä

Ferrarin Kimi Räikkönen valitti varsin kovasanaisesti talliradiossa 10 sekunnin stop and go -rangaistuksestaan Belgian gp:ssä. Räikkönen ei hidastanut vauhtiaan keltaisten lippujen liehuessa Max Verstappenin auton pysähdyttyä radan varteen, ja tuomaristo rankaisi Ferrarin suomalaiskuljettajaa.

- Tiesin keltaisista lipuista, mutta (Verstappenin) auto oli ainakin puoliksi suojan takana suoralla. En ajanut kovempaa. Mielestäni rangaistus oli täysin turha. Ymmärtäisin sen, jos auto olisi ollut radan puolella, ja siinä olisi ihmisiä ympärillä. Mutta näin kävi, ja yllättyisin, jos muut olisivat hiljentäneet vauhtia, Räikkönen jutteli kisan jälkeen.

- Onneksi turva-auto tuli radalle, ja saimme pelastettua jotain. Mutta eihän tuo ihanteellista ollut, rangaistuksensa myötä kahdeksanneksi pudonnut mutta lopulta neljänneksi ajanut Räikkönen jatkoi.

Turva-auton poistuttua Räikkönen pääsi Mercedeksen Valtteri Bottaksen ohi, mutta Red Bullin Daniel Ricciardo pysyi edellä kisan loppuun saakka. Red Bullin suoritus yllätti Räikkösen.

- Sain uusintastartissa hyvää vetoa kahdelta autolta. Sitten Ricciardo meni toiselle puolelle, Bottas oli keskellä ja minulla oli juuri tarpeeksi vauhtia päästäkseni Bottaksen vierelle. Ohitin valitettavasti vain yhden, ja sen jälkeen minulla ei ollut nopeusetua Red Bulliin. He olivat yllättävänkin vahvoja kisaolosuhteissa, kun vertaa siihen, mitä he tekivät aiemmin viikonloppuna. Heillä oli nopeutta oikeissa paikoissa.

Vettelin piste-ero Hamiltoniin kaventui

Ferrarin Kimi Räikkönen oli neljäs ja Mercedeksen Valtteri Bottas viides formula ykkösten Belgian gp:ssä. Mercedeksen Lewis Hamilton otti uransa 200. gp:ssä 58. voittonsa.

Ferrarin Sebastian Vettel oli toinen, ja hän jatkaa MM-kärjessä, mutta ero Hamiltoniin kaventui seitsemään pisteeseen (220-213). Bottas on kolmantena 179 pisteellään, tänään kolmanneksi ajanut Red Bullin Daniel Ricciardo pistenelosena (132) ja Räikkönen viidentenä (128). Kauden 20 gp-kisasta on ajamatta vielä kahdeksan.

Lähtö Spa-Francorchampsin legendaarisella radalla ei muuttanut lähtöjärjestystä. Paalulta lähtenyt Hamilton piti kärkipaikkansa ennen Vetteliä, Bottasta ja Räikköstä.

Räikkösen kisaa sotki 10 sekunnin stop and go -rangaistus. Räikkönen ei hidastanut vauhtiaan keltaisten lippujen liehuessa Max Verstappenin pysähdyksen takia.

- Mitä tarkoitat! Hän oli tien sivussa!, Räikkönen hämmästeli talliradiossa kuultuaan rangaistuksesta.

Räikkönen kuitenkin taisteli tiensä takaisin kärkikuvioihin, ja kun turva-auto tuli radalle kisan viimeisellä neljänneksellä, olivat kärkipaikat uusjaossa. Uusintastartti turva-auton poistuttua oli menestyksekäs Ricciardolle, joka nousi Bottaksen ohi kolmanneksi. Myös Räikkönen ohitti Bottaksen, ja kun Hamilton piti Vettelin takanaan parista tiukasta paikasta huolimatta, olivat loppusijoitukset selvät.

- Hieno viikonloppu, mahtavaa työtä tallilta. Sebastian teki tästä hyvän taistelun, virheettömän kisan tehnyt Hamilton totesi palkintokorokkeella.

- Se oli hauskaa, hyvin intensiivistä. Odotin Lewisin tekevän virheen, ja hän odotti varmasti minun tekevän virheen. Emme kumpikaan tehneet. Uusintastartti oli pieni pettymys, olin liian lähellä (Hamiltonia), mietti puolestaan Vettel.

Force India -kuskit jälleen tukkanuottasilla

Force India -kuljettaja Esteban Ocon ei säästellyt sanojaan formula ykkösten Belgian gp:n jälkeen. Ranskalaisajajaa kiihdytti tallitoveri Sergio Perez, jonka kanssa Ocon osui kisassa kahteen otteeseen.

Ensin Perez tunki Oconin kaiteeseen ahtaassa tilanteessa. Toisessa kolhussa Ocon kärsi etusiipivauriota ja Perez rengasrikon.

- Tämä on liikaa. Vaarantaa nyt henkemme ihan turhaan, Ocon sanoi.

- Hän vaaransi henkeni, ajoimme 300 kilometriä tunnissa kohti Eau Rouge -mutkaa. Hänen pitäisi olla ammattikuljettaja, mutta tänään hän ei siltä näyttänyt. Hän ei ole tehnyt tuollaista yhdenkään muun tallitoverin kanssa, en tiedä miksi hän tekee tuota minun kanssani, Ocon ruoski meksikolaistallitoveriaan.

Kaksikko on kähissyt aiemmissakin kisoissa. Azerbaidzhanissa törmäys vaurioitti molempia, ja Kanadassa kiistaa herätti tallimääräys.

- Aion puhua hänen kanssaan mies miehelle ja kertoa totuuden. Hänestä tulee isä. En tiedä, haluaako hän kuolla vai mitä. Tämä on naurettavaa, Ocon puhisi.

Perez myönsi olleensa syyllinen ensimmäiseen kolhuun, mutta toinen törmäys ei hänen mukaansa ollut hänen vikansa.

- Ensimmäisessä en nähnyt häntä. Pyydän sitä anteeksi. Toisessa hän oli liian optimistinen, siinä ei ollut mitään syytä kosketukseen. Puolustin linjaani. En tehnyt mitään sellaista, jota en tekisi muillekaan ajajille. Eikä yksikään ajaja olisi tehnyt toisin, Perez puolustautui.

Tallipomo Otmar Szafnauer ilmoitti, että kaksikolta on jatkossa kielletty keskenään kisaaminen. Tallimääräyksiä on noudatettava tiukasti.

- Olemme antaneet heidän kisata. Jos he eivät osaa sitä tehdä tavalla, joka on tallille hyväksi, he eivät kisaa enää.