Räikkönen haluaa pikkufaninsa itkevän tällä kertaa ilosta

Kimi Räikkönen toivoo, että hänen tosifaninsa, ranskalainen pikkupoika Thomas pääsee sunnuntaina itkemään ilosta oman suosikkinsa onnistumisen takia. Viime vuodelta Barcelonan formula 1 -kisasta ovat muistissa kuvat lohduttomasti itkevästä Ferrari-asuisesta pojasta, jonka päivä näytti menneen pilalle Räikkösen avauskierroksen kolaroinnin ja keskeytyksen takia.

Thomasin päivä kirkastui tuolloin, kun F1-kiertue järjesti pojalle pääsyn Ferrarin tiloihin ja Räikkönen antoi hänelle lippalakkinsa muistoksi. Ennakkotietojen mukaan Thomas on tulossa katsomaan myös tämän kauden kisaa.

– Toivottavasti onnistumme vähän viime vuotta paremmin, Räikkönen naurahti.

Barcelonan F1-rata on kuljettajille tuttuakin tutumpi, sillä talvitestit ajetaan pääosin samalla radalla. Räikkönen voitti Barcelonassa kymmenen vuotta sitten ajettuaan aika-ajossa paalulle.

– Aika-ajo on todella tärkeä. Ohittaminen on vaikeaa, mutta niin se on monella muullakin radalla.

– Viime vuonna täällä Barcelonassa nähtiin ohituksia. Renkaiden toimiminen on isossa roolissa, Räikkönen muistutti.

Jokainen ansaitsee onnensa

Räikkönen on neljän kilpailun jälkeen MM-sarjassa kolmantena edellään Mercedeksen Lewis Hamilton ja Ferrari-tallikaverinsa Sebastian Vettel. Viime kisassa Bakussa Räikkönen ajoi kuudennesta lähtöruudusta toiseksi värikkäässä kilpailussa.

– Viime kisa ei alkanut kovin hyvin, mutta otan kakkossijan ihan mielelläni vastaan. Bakun tapahtumilla ei ole kuitenkaan mitään vaikutusta tuleviin kilpailuihin, vaan joka kisassa tallin ja kuljettajan on ansaittava onnensa.

Räikkönen toivoo, että Ferrarin alkukauden nopeus näkyy myös Barcelonassa.

– Kyllä meidän pitäisi olla kärkivauhdissa. Mihin se riittää, se ratkeaa viikonlopun aikana, mutta ainakin taistelemme kärkisijoista, Räikkönen ennakoi.