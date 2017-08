Räikkönen Autosportille: Vauhtini riittää yhä

Kimi Räikkönen uskoo kykyjensä yhä riittävän kärkitaistoon F1-sarjassa.

Räikkönen on jäänyt MM-pisteissä Ferrari-tallitoverinsa Sebastian Vettelin varjoon, mutta hän on silti kyennyt ajoittain osoittamaan erinomaista vauhtia tällä kaudella. Esimerkkinä tästä käy muun muassa paalupaikka Monacon katuradalla. Monacoa on yleisesti pidetty ratana, jossa kuljettajien taidot ja vire todella punnitaan. Monacon lisäksi Räikkönen on väläytellyt osaamistaan myös muilla radoilla tällä kaudella.

- En ole huolissani ajamiseni suhteen, minulla on vauhtia. Kyse on siitä, että kaikki muut asiat loksahtaisivat kohdalleen, Räikkönen sanoi Autosport-lehdessä.

Suomalaiskuljettaja painottaa, ettei hän ole tyytyväinen tuloksiinsa.

- Haluan voittaa kisoja. Haluan olla kärjessä taistelemassa koko ajan, mutta tätä ei ole tapahtunut kovinkaan usein.

On uumoiltu, että Räikkönen ja Vettel jatkavat Ferrarin kuljettajina myös ensi kaudella. Myös Ferrarin johdosta on annettu ymmärtää, että he haluaisivat kuljettajakaksikkonsa jatkavan.

- Talli tietää, mitä minä haluan. Päätöksen he tekevät tallin parasta ajatellen, Räikkönen totesi kuljettajaspekulaatioista.

Linkki juttuun