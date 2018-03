Raahelainen Juha Härkönen menetti jalkansa työtapaturmassa, nyt hän matkaa toisiin paralympialaisiin

Saloisten Reipasta edustava Juha Härkönen osallistuu toisiin paralympialaisiinsa, jotka järjestetään aina perinteisesti olympialaisten jälkeen samoissa maisemissa.

Juha Härkönen kisaa Pyeongchangissa uransa toisissa paralympialaisissa. KUVA: Toni Länkinen

Kilpailunäyttämönä on Etelä-Korean Pyeongchang, missä kisat alkavat ylihuomenna perjantaina. Viikon sisään ohjelmassa on kolme kilpailua.



Raahelaisen paras matka on 15 kilometrin normaalimatka. Lisäksi kilpailuohjelmassa on 7,5 kilometrin sprintti ja 12,5 kilometrin keskimatka.



Kokemusta paralympialaisista kertyi jo neljä vuotta sitten Sotshin laduilta. Silloin ongelmia oli ”pelivehkeen” kanssa, kuten hän itse asettaan nimittää.



– Jäin siellä vähän kympin ulkopuolelle. Ei se huonosti mennyt, sillä meitä oli sentään 25–30 urheilijaa.



Korean kisoissa hän haluaa petrata neljän vuoden takaisia sijoituksiaan. Ja jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, on siihen oivat mahdollisuudet.



– Nyt on semmoinen kutina, että jos pysyn terveenä eikä aseen kanssa tule mitään ongelmia, voin olla kympin paremmalla puolella. Mitaliin ei ole mahdollisuuksia, se on niin kaukana.



Viimeiset paralympialaiset

Härkönen on nyt 44-vuotias. Kilpailu parapuolella alkoi melko pian sen jälkeen, kun hän menetti jalkansa työtapaturmassa joulukuussa 2010. Ampumahiihdon lisäksi mies hiihtää kilpaa ilman asetta.



Härkönen vakuuttaa, että nämä ovat hänen viimeiset paralympialaisensa. Kilpaura huipulla on muutenkin jäämässä kuluvan kauden jälkeen.



– Olen sanonut, että paraurheilu loppuu, sillä tämä vie aikaa niin paljon. Mutta ei sitä tiedä, jos Vuokatin maailmancupissa käyn vielä ensi kaudella hiihtämässä. Terveiden puolella kilpailu jatkuu veteraanisarjoissa niin kauan kuin jalat kestävät. Siellä se ei ole niin totista.



Härkösen sarjassa käytetään prosenttitasoitusta. Raahelainen kuuluu niin sanotun pienimmän tasoituksen luokkaan, eli hän saa aikahyvitystä kolme prosenttia.



Vertailun vuoksi ilman sauvoja hiihtävät saavat ajasta pois 12 prosenttia.



– En koe prosentteja reiluiksi. Olen jututtanut muitakin amputoituja, ja hekin ovat sitä mieltä, että prosenttiluvut pitäisi laatia uudelleen. Kansainvälisellä liitolla on ajatus, että he alkavat katsomaan luokat uudestaan. Ne on keksitty joskus ennen 90-lukua, joten on ne jo aikakin päivittää, pystyhiihtäjien luokkaan kuuluva Härkönen sanoo.



Etelä-Korea on Härköselle toistaiseksi tuntematon paikka. Hän uskoo, että siellä pääsee olympiatunnelmaan paremmin kuin Sotshissa.



– Sotshissa kaikki majoituspaikat olivat erillään. Meidän kisapaikka oli vuoren päällä, ja lisäksemme siellä oli ainoastaan maastohiihtäjät. Esimerkiksi alppilajit ja lumilautailu olivat 2–3 kilometrin päässä toisella vuorella. Koreassa kaikki joukkueet ovat samassa paikassa, eli siellä on noin 700 urheilijaa. Uskon, että olympiatunnelman voi aistia paremmin, Härkönen ennakoi kolmen viikon kisareissuaan.