Talviolympialaiset ovat Ylelle valtava projekti – Ovatko selostajat Pasilassa vai Koreassa?

Yleisradio menetti miesten jääkiekon tv-oikeudet, mutta olympialaiset näkyvät edelleen vahvasti Ylen kanavilla. Olympialaiset ovat Ylen suurin yksittäinen sisältöprojekti tänä vuonna.

Petra Manner emännöi Ylen olympiastudiota Pasilassa. KUVA: Tomi Hänninen

Suomalaisten penkkiurheilijoiden herätyskellot ovat pirisseet aamuyön tunteina vajaan parin viikon ajan. Kaukosäätimen numero kaksi on hieman kulunut: Veronmaksajien kustantama Yleisradio on tehnyt jälleen suuret satsaukset olympialaisten kisalähetyksiin, vaikka olympialaisten televisiointioikeudet on myyty mediajätti Discoverylle.

Miten Yleisradio hoitaa olympialaisten studiojärjestelyt, Yle Urheilun päällikkö Panu Pokkinen?

– Käytämme muutamista edellisistä olympialaisista hyväksi todettua etätuotantomallia, joka tarkoittaa sitä, että pääosa radioon, televisioon ja verkkoon tulevasta sisällöstä tehdään Pasilasta käsin. Kisapaikalla oleva henkilöstö sitten tekee paikallaolon tuntua.

Ovatko selostajat paikan päällä vai Pasilassa?

– Pääosa selostuksistamme tulee Pasilasta. Olemme kuitenkin todenneet, että joissain lajeissa paikallaolosta tulee selkeää lisäarvoa. Tällaisia lajeja ovat muun muassa jääkiekko, alppihiihto ja hiihto.

Kuinka paljon työntekijöitä Yleisradio on lähettänyt Koreaan?

– Kisalähetyksiä tekevän tiimin koko paikan päällä on noin 70 henkeä. Luku sisältää sekä ruotsin- että suomenkieliset lähetykset. Tästä on aina paljon puhetta, mutta esimerkiksi Sveitsin yleisradiolla on paikan päällä 160 henkeä ja amerikkalaisilla tv-yhtiöillä moninkertaiset määrät.

Kuinka iso porukka Yleisradiolla työskentelee kotimaassa olympialaisten parissa?

– Yhden vuorokauden aikana Pasilan päässä tarvitsemme noin 120 työntekijää, että saamme kaiken tarvittavan ulos. Kisojen aikana yhtä lajia saattaa yksi tyyppi käydä selostamassa pienen hetken ajan, ja lisäksi teknisten asioiden parissa työskentelee paljon ihmisiä. Kaiken kaikkiaan listoillamme kiertää yli 300 nimeä koko kisojen ajan, jos Koreassa paikan päällä olijat lasketaan mukaan.

Miesten jääkiekkoa ei näytetä Ylen kanavilla, onko siitä tullut palautetta?

– Kun emme voi televisiossa näyttää miesten kiekkoa, teemme sen radion välityksellä todella hyvin. Meillä on myös selostajat otteluissa paikan päällä. Voi olla, että hyvin hoidetun radion seurauksena palaute jääkiekon näkymättömyyteen on ollut yllättävän vähäistä. Toisaalta naisten ottelut ovat keränneet todella hyvin yleisöä. Alkusarjan Suomi–USA-kamppailussa katsojakeskiarvo oli 741 000. Oli kyseessä sitten naisten, miesten tai nuorten pelit, lukema on huikean kova.