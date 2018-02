Olipa hieno kisa ! Kyllä ampumahiihto on minulle kuningaslaji se on aina niin pienestä kiinni. Olihan Suomella hyvä kisa Kaisakin ampui puhtaat ilman paineita,samoin melkein muutkin Tero Seppälä on kyllä hieno tulokas 👍Ranska ja Fourcade on kyllä lyömätön hiihtäjä jos ammunta menee edes jotenkin 👌. Kiitos urheilijat hienosta ja jännittävästä viestistä, on sitä aina mukava seurata 💙❤💜💚💛